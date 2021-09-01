急診醫伴病患走完最後一程 「一雙手套」撫慰家屬心 網含淚讚：太暖

急診醫師田知學分享暖心急診故事，曝光疫情非常時期之下醫院運作及醫護人員的困境與難處。（圖取自「布農Doc 田知學」臉書）

2021/09/01 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未完全控制，受限於非常時期的醫院防疫規範，部分民眾可能抱憾無法陪伴親人走完最後一程，所幸仍有一群白衣天使堅守崗位、以溫暖舉動撫慰了家屬，醫師田知學就發文分享近日的急診故事，感動無數網友。

醫師田知學在臉書《布農Doc 田知學》分享暖心醫療故事，一名病患被送至急診室時已經呈現瀕死前的呼吸，由於家屬已決定放棄急救、不再讓其受苦，急診團隊全副武裝接到病患時心裡已有底「可能連病房都上不去了」，迅速做完PCR篩檢後，病患的呼吸漸慢、漸淺，心跳也越來越無力，最後心臟已經不再收縮。

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田知學表示，「在疫情之前，每當遇到這樣的狀況，會讓家屬進來陪往生者最後一段；只是，疫情讓所有流程都改變了！我們所處的區塊只有兩個族群可以進來：著全套防護裝備的人員，或是採檢陰性的病人及家屬。現在已經到了社區感染、不能確定感染源，甚至有時候反而是陪病的家屬被驗出陽性的狀態！所以，輕易地鬆懈感控標準規範，就很容易失控、造成一發不可收拾的局面。」

想到這一刻親屬無法陪同在側，田知學輕輕恭敬地握住病患的手，並在心裡說著「請原諒我就直接握住您的手！當您的家人！陪您最後一段！」如然間，患者下巴動了一下，「『我當您是同意了！』。當下，我決定繼續當他的家人，陪伴直到PCR報告出來。這也是疫情當中很煎熬的一段。每一位到院前死亡，或是在急診死亡的病人，一定要做篩檢，萬一是陽性，就必須要遵照規範，直接送火化！」

田知學提及，不久後，心電圖監視器突然從每分鐘20跳，變成10幾跳，接著就變成平靜的一條線，病患離世。田知學這才輕輕放開緊握的手，走出門外向他的女兒說明，「『妳應該已經有心理準備了！』她點點頭！淚水還是從她早已哭紅的雙眼落下來」，「他在X點X分離世了！我剛剛戴著這個手套、握著他的手，陪他走完最後一段！他很平靜！請節哀！」田知學最後脫下最外層的手套，交給家屬。

這段「陪您最後一段」的急診故事感動大批網友，留言紛紛感嘆：「視病如親，真的很偉大」、「謝謝您的將心比心，減少了故去病患及家屬的遺憾」、「脫下手套交給家人，代表陪他走完最一程的儀式，謝謝田醫師的善心…感觸很深，謝謝您！」、「謝謝您的用心、同理心，彌補了家屬在非常時期的遺憾，您是振興急診室的小巨人」、「田醫師好暖心，這溫暖的舉動相信能彌補家屬一些遺憾，也會是最大的安慰」。

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