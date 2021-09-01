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    新北藝文轉型數位線上 參與人數較往年倍增

    新北市長侯友宜表示，後疫情時代藝文要從早期實體接觸轉型為數位線上，建構虛實整合的創新體驗。（新聞局提供）

    新北市長侯友宜表示，後疫情時代藝文要從早期實體接觸轉型為數位線上，建構虛實整合的創新體驗。（新聞局提供）

    2021/09/01 11:12

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，各地藝文場館閉館、表演中斷，藝文發展面臨嚴峻考驗。新北市長侯友宜今天表示，後疫情時代，藝文要從早期實體接觸轉型為數位線上，建構虛實整合的創新體驗，以今年國際鼓藝節為例，改成線上舉行，參與人數比過去實體活動增加27.4%，這是好的開始。

    新北市文化局長龔雅雯今天在市政會議提出「文化韌性城市」報告，新北市藝文場館自5月13日起閉館，展現休館服務不中斷、閉館不閉客的積極作為，大型活動轉型線上，強化科技導入，整合各類線上藝文平台，建構虛實整合的藝文欣賞環境。

    龔雅雯表示，疫情改變民眾參與藝文活動的方式，民眾居家辦公期間對於線上藝文服務的需求增加，各類線上活動參與人次、瀏覽人數及觸及率較往年倍增，例如今年兒童藝術節怪獸小學堂提供3700份DIY材料包免費索取，短短3分鐘內秒殺，17萬份怪獸競技場8隻小怪獸專屬貼圖，也在3小時內下載完畢。

    龔雅雯說，建構「文化韌性城市」要從調適、扶持、服務、形式四大面向著手，博物館漸進開放，建構安全的防疫環境；提供藝文工作者及產業紓困與振興方案，扶植藝文創生；建立線上資源平台服務，打造數位科技的藝文環境；推動博物館或藝文展演形式數位化，讓藝文產業在網路、宅經濟及街頭有更廣大的展演空間與商業機會。

    侯友宜說，面對疫情衝擊，新北市展現城市的文化韌性，有強大的「容受力」與迅速復原的「回復力」，降低文化工作者的衝擊與損失，包括創立藝遊新北線上藝文推廣平台，在家就能欣賞藝文展演，推出1個月觸及人次高達41萬，免費提供材料包，增加親子互動。

    此外，圖書館推出「新北e書房」服務，提供線上課程及電子書，讓民眾在家閱讀學習不中斷，利用人次達216萬，今年兒藝節從實體轉為線上，從8月13日開幕至8月底止，觸及人次高達1030萬，參與人次共242萬，劇場觀眾增加5倍。

    受武肺疫情影響，今年新北市兒童藝術節活動改為線上，從8月13日開幕至8月底止，觸及人次高達1030萬。（取自兒藝節官網）

    受武肺疫情影響，今年新北市兒童藝術節活動改為線上，從8月13日開幕至8月底止，觸及人次高達1030萬。（取自兒藝節官網）

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