竹市荔枝節登場 農遊香山採果趣

竹市荔枝節登場，歡迎各界農遊香山採果趣。（市府提供）

2024/06/23 17:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府與新竹市農會舉辦荔枝節活動，今於巨城購物中心開幕，現場規劃小農市集、荔枝產品手作DIY、闖關遊戲及輕音樂演出，歡迎全台民眾到竹市香山觀光果園體驗採果樂趣，用行動力挺在地農友。

市府表示，台灣最早荔枝栽種始於新竹，擁有多株百年荔枝樹，香山區是全台荔枝產期最晚、產地最北端的地區，特殊的地理及氣候條件使得新竹荔枝成長過程緩慢，果實更加結實甜美，突顯新竹荔枝的獨特風味，盼透過此次活動及農遊採果，讓更多人了解竹市的荔枝產業，提升荔枝的市場價值。

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市府會持續與農會合作，協助農民們照顧出更好的荔枝，包含使用夜間特殊光譜燈照防止蟲害，並減少農藥使用，希望大家都能夠享受到竹市荔枝的美味，吃得健康又安心。

產發處長許智堡表示，竹市荔枝品種有黑葉、桂味及糯米3種，以黑葉荔枝為大宗。觀光果園即日起至7月中旬陸續開放採果，入園每人酌收清潔管理費150元，入園採果可享用現採新鮮荔枝，如欲攜出園外，按斤向園主購買。各果園荔枝熟成時間略有差異，請於採果前致電詢問各觀光果園開放採果時間，並請把握荔枝熟成機會。

以下為竹市開放4家荔枝觀光果園之資料及聯絡電話，亦可連絡新竹市農會推廣部03-5385254，03-5386143分機500。風谷荔枝觀光果園王明源，電話：03-5201353、0919-969898、從容觀光果園邱從容，電話：0936-149623、春記農園楊文德，電話：0933-513100、蓮海荔枝園胡芯禕，電話：0928-148841。

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