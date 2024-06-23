為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹市荔枝節登場 農遊香山採果趣

竹市荔枝節登場，歡迎各界農遊香山採果趣。（市府提供）

竹市荔枝節登場，歡迎各界農遊香山採果趣。（市府提供）

2024/06/23 17:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府與新竹市農會舉辦荔枝節活動，今於巨城購物中心開幕，現場規劃小農市集、荔枝產品手作DIY、闖關遊戲及輕音樂演出，歡迎全台民眾到竹市香山觀光果園體驗採果樂趣，用行動力挺在地農友。

市府表示，台灣最早荔枝栽種始於新竹，擁有多株百年荔枝樹，香山區是全台荔枝產期最晚、產地最北端的地區，特殊的地理及氣候條件使得新竹荔枝成長過程緩慢，果實更加結實甜美，突顯新竹荔枝的獨特風味，盼透過此次活動及農遊採果，讓更多人了解竹市的荔枝產業，提升荔枝的市場價值。

市府會持續與農會合作，協助農民們照顧出更好的荔枝，包含使用夜間特殊光譜燈照防止蟲害，並減少農藥使用，希望大家都能夠享受到竹市荔枝的美味，吃得健康又安心。

產發處長許智堡表示，竹市荔枝品種有黑葉、桂味及糯米3種，以黑葉荔枝為大宗。觀光果園即日起至7月中旬陸續開放採果，入園每人酌收清潔管理費150元，入園採果可享用現採新鮮荔枝，如欲攜出園外，按斤向園主購買。各果園荔枝熟成時間略有差異，請於採果前致電詢問各觀光果園開放採果時間，並請把握荔枝熟成機會。

以下為竹市開放4家荔枝觀光果園之資料及聯絡電話，亦可連絡新竹市農會推廣部03-5385254，03-5386143分機500。風谷荔枝觀光果園王明源，電話：03-5201353、0919-969898、從容觀光果園邱從容，電話：0936-149623、春記農園楊文德，電話：0933-513100、蓮海荔枝園胡芯禕，電話：0928-148841。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
糯米荔枝拍賣飆每公斤460元新高 果農林調源管理果樹撇步曝
2024/06/20 21:17

糯米荔枝拍賣飆每公斤460元新高 果農林調源管理果樹撇步曝
南投今年蜂蜜產量銳減 即起可申請天然災害現金救助
2024/06/20 15:33

南投今年蜂蜜產量銳減 即起可申請天然災害現金救助

兵馬俑與秦始皇帝陵展於科工館揭幕
百年荔枝王怎麼摘？7旬翁爬6米梯採收 眾人驚呼特技表演
2024/06/22 21:34

百年荔枝王怎麼摘？7旬翁爬6米梯採收 眾人驚呼特技表演
蜜源不足 彰化縣啟動蜂農災害救助
2024/06/20 21:14

蜜源不足 彰化縣啟動蜂農災害救助

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播