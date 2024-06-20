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蜜源不足 彰化縣啟動蜂農災害救助

彰化縣長王惠美（中）關心蜂農採收情況，了解產地狀況。（圖縣府提供）

彰化縣長王惠美（中）關心蜂農採收情況，了解產地狀況。（圖縣府提供）

2024/06/20 21:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年荔枝、龍眼開花期遇上過量雨水影響，開花失序，結果率差，導致黑葉荔枝大減7成，糯米荔枝幾乎全軍覆沒，連帶影響蜜源匱乏，蜂農收入大受影響。彰化縣政府向中央爭取將蜂農納入災農救助，已獲得農業部認同，公告符合農業天然災害現金救助標準，希望減少蜂農損失。

全縣養蜂產銷班包含彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉、鹿港鎮，蜂農約110人，佔全國10%，以「龍爺蜜」品牌搶攻市場，為了品質把關，自2023年7月1日起，衛生局規定，蜂蜜含量100%的產品，才可以標示「蜂蜜」、「純蜂蜜」、「100%蜂蜜」等字樣，同時標示蜂蜜原料原產地，標示不實最高重罰400萬元罰鍰。

在此規範下，蜂農不敢亂來，擔心被抓包，毀了商譽。不少蜂農說，要做出百分之百純蜜的蜂蜜，完全得靠蜜蜂「嗡嗡嗡」勤勞採蜜，蜜源若不匱乏，蜜蜂也很任勞任怨工作，沒想到，今年2月溫差大，龍眼、荔枝開花率偏低，蜜源銳減，使得蜜蜂幾乎無蜜可採，蜂農收入大受影響。

彰化縣農會指出，今年全台蜂農都很苦，採收時間拉長，能採的次數減少，跟去年同期相比，全台平均蜂蜜收成不及2成，是歷年來最慘，量少價揚，國產蜜量銳減，價格會上漲，只是產量大減，蜂農賺不到錢。

縣府農業處表示，農業部已公告彰化縣因「113年1-3月高溫（遲發性）」致蜂群蜜源缺乏，符合農業天然災害現金救助標準，現金救助額度依照「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，申請救助項目（蜂群）以蜂農從事養蜂事實申報及登錄作業程序為限，蜂群每群救助額度450元。

農業處提醒蜂農即日起至6月28日前請儘速持身分證、印章、農會存款簿、農民從事養蜂事實申報及登錄及其他應備文件，向申報及登錄養蜂事實的公所提出申請。

今年蜜源大減，蜂蜜採收時間拉長，能採的次數變少，蜂農叫苦連天。（圖縣府提供）

今年蜜源大減，蜂蜜採收時間拉長，能採的次數變少，蜂農叫苦連天。（圖縣府提供）

彰化縣蜂農約110人，佔全國10%，以「龍爺蜜」品牌搶攻市場。（圖縣府提供）

彰化縣蜂農約110人，佔全國10%，以「龍爺蜜」品牌搶攻市場。（圖縣府提供）

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