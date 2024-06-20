為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

糯米荔枝拍賣飆每公斤460元新高 果農林調源管理果樹撇步曝

大里區農會果樹產銷班第7班班長林調源照顧荔枝有獨特方法，糯米荔枝品質好，今天在台北市第一果菜批發市場拍賣出每公斤460元的天價。（大里農會提供）

大里區農會果樹產銷班第7班班長林調源照顧荔枝有獨特方法，糯米荔枝品質好，今天在台北市第一果菜批發市場拍賣出每公斤460元的天價。（大里農會提供）

2024/06/20 21:17

〔記者陳建志／台中報導〕，台中荔枝今年受氣候影響開花少，產量僅剩約1成，荔枝價格高漲，大里區農會果樹產銷班第7班班長林調源以疏枝、疏花和疏果方式照顧糯米荔枝，量少品質好，今天在台北市第一果菜批發市場拍賣出每公斤460元的天價，創下大里農會運銷果菜市場的荔枝拍賣價新高記錄。

今年73歲的林調源班長原本從事汽車買賣，20多年前返鄉接手父親的荔枝園，全心投入照顧黑葉和糯米荔枝。雖然是半路出家，林調源除了父親傳授的經驗，自己也在這20幾年中不斷學習，透過嘗試和觀察，累積許多照顧荔枝的「撇步」。

林調源透露，自己栽培荔枝使用幾個方法，包括環刻促進開花，還有疏枝、疏花和疏果，其中，糯米荔枝需要充足的光照才可以在適當的時機均勻轉色、成熟，呈現漂亮、討喜的鮮紅。

在他細心照顧下，昨天送往台北市第一果菜批發市場的糯米荔枝拍賣出每公斤420元的佳績，今天更拍賣出每公斤460元新天價，突破大里區農會運銷果菜市場的荔枝拍賣價新高記錄。

林調源說，種植約2分半地糯米荔枝，去年約可採收8000台斤，今年雖拍賣出每公斤460元佳績，但產量僅可採收約1000多台斤，雖高價卻沒荔枝可賣，看天吃飯實在很可惜！

大里區農會果樹產銷班第7班班長林調源，照顧荔枝有獨特方法。（大里農會提供）

大里區農會果樹產銷班第7班班長林調源，照顧荔枝有獨特方法。（大里農會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「高雄首選」玉荷包荔枝登陸紐西蘭 3天熱銷3噸
2024/06/04 10:28

「高雄首選」玉荷包荔枝登陸紐西蘭 3天熱銷3噸
南投今年蜂蜜產量銳減 即起可申請天然災害現金救助
2024/06/20 15:33

南投今年蜂蜜產量銳減 即起可申請天然災害現金救助

新北地政局聯手永慶房屋 推「地籍異動通知」
健康網》荔枝大揭密 農糧署帶你認識常見7品種
2024/06/16 21:56

健康網》荔枝大揭密 農糧署帶你認識常見7品種
兩樣情！彰縣黑葉荔枝去年大產價格崩跌 今年大減1台斤100元
2024/06/16 21:41

兩樣情！彰縣黑葉荔枝去年大產價格崩跌 今年大減1台斤100元
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播