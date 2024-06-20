糯米荔枝拍賣飆每公斤460元新高 果農林調源管理果樹撇步曝

大里區農會果樹產銷班第7班班長林調源照顧荔枝有獨特方法，糯米荔枝品質好，今天在台北市第一果菜批發市場拍賣出每公斤460元的天價。（大里農會提供）

2024/06/20 21:17

〔記者陳建志／台中報導〕，台中荔枝今年受氣候影響開花少，產量僅剩約1成，荔枝價格高漲，大里區農會果樹產銷班第7班班長林調源以疏枝、疏花和疏果方式照顧糯米荔枝，量少品質好，今天在台北市第一果菜批發市場拍賣出每公斤460元的天價，創下大里農會運銷果菜市場的荔枝拍賣價新高記錄。

今年73歲的林調源班長原本從事汽車買賣，20多年前返鄉接手父親的荔枝園，全心投入照顧黑葉和糯米荔枝。雖然是半路出家，林調源除了父親傳授的經驗，自己也在這20幾年中不斷學習，透過嘗試和觀察，累積許多照顧荔枝的「撇步」。

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林調源透露，自己栽培荔枝使用幾個方法，包括環刻促進開花，還有疏枝、疏花和疏果，其中，糯米荔枝需要充足的光照才可以在適當的時機均勻轉色、成熟，呈現漂亮、討喜的鮮紅。

在他細心照顧下，昨天送往台北市第一果菜批發市場的糯米荔枝拍賣出每公斤420元的佳績，今天更拍賣出每公斤460元新天價，突破大里區農會運銷果菜市場的荔枝拍賣價新高記錄。

林調源說，種植約2分半地糯米荔枝，去年約可採收8000台斤，今年雖拍賣出每公斤460元佳績，但產量僅可採收約1000多台斤，雖高價卻沒荔枝可賣，看天吃飯實在很可惜！

大里區農會果樹產銷班第7班班長林調源，照顧荔枝有獨特方法。（大里農會提供）

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