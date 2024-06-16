兩樣情！彰縣黑葉荔枝去年大產價格崩跌 今年大減1台斤100元

彰縣芬園鄉黑葉荔枝今年產量大減7成，市價喊到1斤100元。（芬園農會提供）

2024/06/16 21:41

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉黑葉荔枝去年產量大爆發，是前年的10倍，造成荔枝價格崩跌滯銷，市價4台斤100元賤賣也沒人要，沒想到今年荔枝產量受氣候影響大減7成，市價暴漲至1台斤100元還不容易買得到，芬園農會總幹事黃翊愷對此指出，荔枝太多或太少，果農都沒甚麼利潤，實在很可憐。

去年雨水少氣候穩定，芬園鄉黑葉、糯米荔枝大爆發，產量是前年的10倍之多，也使得荔枝價格崩跌，果農深受荔枝滯銷之苦，甚至有果農「想棄收」，農會緊急啟動收購，以每公斤18元向果農收購荔枝，再以每公斤12元轉賣給加工業者，儘管是「買愈多賠愈多」，但也保障果農一定的利潤，維護果農的權益。

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根據芬園鄉農會統計，彰化縣荔枝總面積高達800多公頃，全國高居第5，其中芬園鄉就占逾700公頃，黑葉荔枝約550公頃，糯米荔枝則是150公頃，為彰化最大宗產地。不過去年荔枝產量大爆發，芬園鄉黑葉、糯米荔枝都盛產，市場「供過於求」造成荔枝價格面臨崩跌，就連盤商都不來收購，荔枝賣不出去，果農深受荔枝滯銷之苦。

芬園農會總幹事黃翊愷指出，去年因雨水少、氣候穩定，荔枝椿象防治有成，荔枝產量大爆發，荔枝嚴重滯銷，黑葉荔枝市價最低時為4台斤100元，沒想到今年完全相反，年初氣候異常，果樹開花率低，導致黑葉荔枝大減7成，糯米荔枝更慘幾乎「全軍覆沒」，市價暴漲至每台斤100元，但果農想要賣也沒有多少荔枝可賣，實在很可憐。

他說，之前屏東黑葉荔枝剛上市時曾1台斤300元；到了彰化縣則是1台斤100元 ，玫瑰紅荔枝1台斤250元，糯米荔枝1台斤150元，玉荷包則是1台斤150元。去年價格崩跌沒人要，今年產量大減又沒得賣，看天吃飯的果農實在很可憐。

去年芬園黑葉荔枝大爆發價格崩跌，農會啟動收購，果農載一車車的荔枝賣給農會。（資料照，記者湯世名攝）

去年芬園鄉黑葉荔枝大產價格崩跌，農會啟動收購「買愈多賠愈多」，但也保障果農一定的利潤。（資料照，記者湯世名攝）

今年黑葉荔枝產量大減，糯米荔枝幾乎全軍覆沒，芬園農會總幹事黃翊愷勘查感到憂心。（資料照，記者湯世名攝）

彰縣芬園鄉黑葉荔枝今年產量大減7成，糯米荔枝全軍覆沒，市場要買到荔枝不容易。（芬園農會提供）

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