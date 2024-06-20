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南投今年蜂蜜產量銳減 即起可申請天然災害現金救助

南投縣今年蜂蜜產量銳減，蜂農即日起可辦理天然災害現金救助。（資料照）

南投縣今年蜂蜜產量銳減，蜂農即日起可辦理天然災害現金救助。（資料照）

2024/06/20 15:33

〔記者張協昇／南投報導〕受今年春季氣溫、降雨狀況不穩影響，南投縣荔枝、龍眼蜜源果樹開花僅3、4成，蜂蜜產量也銳減，農業部18日公告南投縣全縣蜂農為農業天然災害救助對象，每個蜂群現金救助450元，損害率未達20%以上者不予救助，請農民即日起至6月28日止，攜帶身分證、私章、農會帳戶、養蜂事實申報及登錄等文件，向公所提出申請，逾期不予受理。

蜜蜂在春季主要依靠荔枝、龍眼開花為蜜源，今年1至3月因高溫加上降雨狀況不穩定，荔枝、龍眼開花僅3、4成，蜜蜂無花蜜可採，就算有花但留蜜率大降，蜂農指出，以往年飼養100箱蜂箱為例，可收荔枝蜜1200公斤、龍眼蜜1000公斤，合計收益約42萬元，但今年產量不到往年2成，連10萬元收入都不到，加上人工、蜂箱運送及購糖成本居高不下，讓蜂農叫苦不已。

農業部18日因而公告南投縣全縣蜂農為農業天然災害救助對象，救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定蜂群救助額度辦理救助，每群現金救助450元，考量蜜源缺乏致蜂群災損嚴重，農民只要有完成養蜂事實申報及登錄，得作為養蜂證明文件，鄉、鎮、市公所得免勘查，逕填具救助統計表層報縣府主管機關業處辦理現金救助。

受天氣影響，南投縣今年荔枝、龍眼蜜源果樹開花僅3、4成，蜜蜂無花蜜可採。（資料照）

受天氣影響，南投縣今年荔枝、龍眼蜜源果樹開花僅3、4成，蜜蜂無花蜜可採。（資料照）

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