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蜂蜜欠收評鑑喊停 嘉義縣農會攜手蜂農前進校園行銷

嘉義縣農會攜手蜂農舉辦養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動。（嘉義縣農會提供）

嘉義縣農會攜手蜂農舉辦養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動。（嘉義縣農會提供）

2024/06/19 17:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受氣候異常影響，今年龍眼花開花率偏低，致龍眼蜂蜜產量驟減，也因而停辦蜂蜜評鑑少了行銷宣傳良機，蜂農收益受到衝擊，嘉義縣農會除協助蜂農申請天然災害補助，也由總幹事黃貞瑜出馬攜手大林養蜂產銷第一班、中埔養蜂產銷第二班、三美養蜂生態園等蜂農前進校園，在畢業典禮會場外舉辦蜂蜜校園快閃行銷展售活動，與師生熱烈互動，收到很好的宣傳效果。

縣農會策劃的養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，今天上午在大林鎮三和國小、大林國小舉行，快閃行銷活動有蜂農講解蜂蜜的生產過程，從蜜蜂採蜜到蜂蜜成品，以及分辨真假蜂蜜與保存方式，讓小朋友有機會體現食農教育，縣農會人員並在現場製作蜂蜜檸檬冬瓜冰沙，師生暢飲後，讚稱「暑氣全消」。

畢業典禮後，嘉義縣農會特地送給每位畢業生一份精美國產蜂蜜小物，象徵先苦後甘甜如蜜，也寓意著不論前程飛多遠，別忘回饋栽培養育的家鄉。

黃貞瑜指出，蜂蜜象徵著甜蜜的未來和美好的希望，祝福所有畢業生尋蜜到好前程。但別忘了蜂蜜是如何產出，是每隻蜜蜂辛勤勞動之後甜蜜的成果，所以也勉勵所有畢業生，在下一階段的人生旅途，要努力認真的讀書，打好基礎築好蜂巢，才能安穩的享受甜蜜的成果。

嘉義縣農會攜手蜂農前進校園舉辦養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷活動，與師生熱烈互動。（嘉義縣農會提供）

嘉義縣農會攜手蜂農前進校園舉辦養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷活動，與師生熱烈互動。（嘉義縣農會提供）

嘉義縣農會攜手蜂農前進校園舉辦養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷活動，與師生熱烈互動。（嘉義縣農會提供）

嘉義縣農會攜手蜂農前進校園舉辦養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷活動，與師生熱烈互動。（嘉義縣農會提供）

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜與小朋友熱烈互動。（嘉義縣農會提供）

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜與小朋友熱烈互動。（嘉義縣農會提供）

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