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蜂蜜產量驟減 苗縣今起受理現金救助

圖為往年蜂蜜盛產時舉辦活動畫面。（資料照）

圖為往年蜂蜜盛產時舉辦活動畫面。（資料照）

2024/06/19 13:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕廣受消費者喜愛的蜂蜜，受到今年初1至3月份氣候影響，導致生產蜂蜜主要來源荔枝、龍眼開花率偏低，苗栗縣蜂蜜產量驟減，不到往年2成，嚴重影響農民經濟收益。農業部公告，19日至28日受理業天然災害現金救助，農民可至各鄉鎮公所申請辦理。

苗栗縣政府農業處表示，依農業部公告，今年1至3月份因溫度較高，導致荔枝、龍眼開花率偏低，縣內蜂農受損害率達 20%以上者請完成農民從事養蜂事實申報及登錄作業程序者辦理，公告現金救助為「每群」為450元。

苗栗縣基層農會反映，包括頭份市、苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、公館鄉、銅鑼鄉、三灣鄉等鄉鎮市農會共成立7個蜂蜜產銷班，蜂農約計120位，養蜂箱數約1萬2000箱，年產量約6000萬元，是全國蜂蜜重要產區。

頭份市農理事長徐陳森之前曾表示，今年龍眼、荔枝受天候異常影響，開花率偏低，僅是往年的3成到4成左右，造成蜜蜂採蜜不好，甚至無蜜可採，以往50箱蜜蜂採收5天可以採500斤蜂蜜，且可連續採5次，今年100箱要採8天到10天才能產500斤，且大部分只能採1次，蜂蜜收成不到2成，產量銳減。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞也提及，往年皆會辦理的蜂蜜評鑑，因今年蜂蜜收成不到2成，且規定蜂蜜評鑑至少30人參加才可舉辦，今年部分評鑑因此只能停辦。

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