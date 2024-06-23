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伯朗大道+500公頃稻田！台東池上鄉獲國際認證 「慢城」非常有魅力

池上鄉擁有伯朗大道500公頃稻田景觀，吸引遊客，並通過國際慢城組織認證。（記者黃明堂攝）

池上鄉擁有伯朗大道500公頃稻田景觀，吸引遊客，並通過國際慢城組織認證。（記者黃明堂攝）

2024/06/23 17:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣池上鄉經南華大學團隊輔導，通過國際慢城組織（Cittaslow）認證程序，成了全台第6個獲認證鄉鎮，鄉長林建宏赴義大利參加年會，盼吸引國際觀光客。

池上鄉公所說，「慢城」的概念源自義大利，是受到慢活、慢食等影響後所提出的新觀點，著重在放慢生活步伐，並輔以保護地方文化、環境，維持原本生活作為主要方向，近年池上鄉即致力於「心靈故鄉、宜居慢城」的理念。

根據國際慢城組織表示，池上鄉以優美的自然景觀、豐富農業資源及深厚的文化底蘊深深吸引所有評審國家委員青睞。此次評以極高的分數並頒發認證，可望彰顯台灣池上鄉在全球許多城市中的獨特地位，通過授證他們確信未來必吸引更多不同國家遊客，期望前往體驗池上非常有魅力的慢城生活。

池上鄉長林建宏於22日抵達佩斯卡拉市聖安傑洛城出席年會，現場匯聚來自世界各地的慢城市長，共同探討未來發展趨勢與合作機會，並分享各國成功的慢城推動經驗。

會中、林建宏受主席邀請上台接受認證表揚，他向大家介紹池上是一個迷人的地方，不僅以其令人嘆為觀止的美景聞名，還擁有豐富的文化和民俗，提供了一個悠閒的慢節奏生活方式，讓人心曠神怡。

鄉公所說，鄉內有國家級的大坡池濕地外，更有500公頃一望無際田園景觀，還有金城武樹、伯朗大道等知名景點，不僅是國內、外遊客優先選擇到訪的度假首選，更是享受自然風光，帶來心靈充實及放慢步調的優質城鎮。

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