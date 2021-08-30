不具傳染力確診舊案頻現 莊人祥：請專家評估解除接觸者居隔

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前預計針對三峽家庭群聚感染個案專案討論，會先找專家評估是否先提早結束相關接觸者的居家隔離，至於未來若再有類似情形，有無通案處理方式，則有待送專家會議討論後決定。（指揮中心提供）

2021/08/30 20:45

〔記者林惠琴／台北報導〕近期新北市陸續出現檢驗Ct值超過30以上的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，已不具傳染力，但相關接觸者仍須被匡列、隔離，影響生活，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前預計針對三峽家庭群聚感染個案專案討論，會先找專家評估是否先提早結束相關接觸者的居家隔離，至於未來若再有類似情形，有無通案處理方式，則有待送專家會議討論後決定。

過去指揮中心對於曾經在境外感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者，返台再度採檢出陽性時，會先對接觸者採取居家隔離措施，但若確診者達解除隔離條件，經評估接觸時無傳染力，相關接觸者也可解除居家隔離，改為自主健康管理至14天期滿，降低對於接觸者生活的影響。

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在國內5月起出現一波社區傳播後，近期新北市陸續出現檢驗Ct值超過30以上的本土個案，研判已經感染一陣子，不具傳染力，屬於舊案，但相關接觸者仍要匡列、隔離，為此，新北市長侯友宜建議中央制訂一個快速抗體檢驗流程，釐清確診者是否為舊案，且對舊案要有不同的策略與因應。

莊人祥指出，對於確診個案除了檢視Ct值變化外，本來就有抗體檢驗流程，以釐清是否為近期感染。

莊人祥說明，新北市政府擔心的應該是這些不具傳染力個案的接觸者仍被列為居家隔離，若是學生可能造成學校停課，影響生活。目前預計針對三峽家庭群聚感染個案專案討論，會先找專家評估是否先提早結束相關接觸者的居家隔離。至於未來若再有類似情形，有無通案處理方式，他則指出，有待送專家會議討論後決定。

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