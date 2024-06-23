八德大湳滯洪池啟用不到2週 環湖欄杆輕輕一推就「搖搖晃晃」

議員許家睿批，八德大湳滯洪池才啟用不到2週，沿線欄杆居然「軟趴趴」，他到現場會勘發現，輕輕一推就晃到不行。（議員許家睿提供）

2024/06/23 17:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕本月13日才啟用的桃園八德大湳滯洪池，周邊規劃約1公里的環湖步道，議員許家睿表示，才啟用不到2週，沿線欄杆居然「軟趴趴」，他到現場會勘發現，輕輕一推就晃到不行，已要求水務局趕快巡檢；水務局表示，主要是欄杆底部L角鋼固定力道不足，現場先擺放三角錐警示，24日派員進場加固，預計27日完工。

八德大湳滯洪池與桃園大樹林滯洪池同時啟用，用以紓解東門溪流域水患，市府獲中央前瞻基礎建設計畫補助，大湳滯洪量達15萬立方公尺，大樹林滯洪量11.8萬立方公尺，可有效改善龜山工業區、桃園後火車站一帶長期淹水之苦。

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許家睿指出，大湳滯洪池沿線規劃約1公里環湖步道，才風光啟用不到2週，沿線欄杆居然輕輕一推就晃到不行，尤其跨越出水口處搖晃更嚴重，若有民眾因此跌落怎麼辦？市府螺絲鬆脫掉滿地，已要求水務局趕快巡檢所有防護設施。

水務局表示，由於步道的欄杆材質較為粗重，底部L角鋼固定力道不足，設計時未留意，目前已放置三角錐警示，24日派員進場加固，預計27日完工，也會全面巡檢沿線防護措施。

另，許家睿也質疑滯洪池救生圈設置數量不足，水務局表示，依據消防局的指引，每100公尺需設置1個救生圈，大湳滯洪池環湖步道約1公里，現場救生圈有14處，數量符合規定。

現場已放置三角錐警示。（議員許家睿提供）

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