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    竹縣0確診 4大公費社區快篩站功成身退

    新竹縣內的竹北府前等4個公費社區篩檢站，近3個月服務近4000人次免費快篩，如今功成身退。（圖由縣府提供）

    新竹縣內的竹北府前等4個公費社區篩檢站，近3個月服務近4000人次免費快篩，如今功成身退。（圖由縣府提供）

    2021/08/31 16:57

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天沒有新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，4個公費社區篩檢站，包括台大生醫站、竹北府前站、竹東站以及湖口鳳山站，6月起陸續設置，近3個月已經服務近4000人次，今因疫情趨緩，篩檢站完成階段任務，將陸續撤除，未來篩檢服務將回歸由各責任醫院持續提供。

    新竹縣6月份陸續設置台大生醫站、竹北府前站、竹東站以及湖口鳳山站4個公費社區篩檢站，近3個月已經服務近4000人次，期間數度機動式辦理企業和社區的專案篩檢，今因疫情趨緩，篩檢站階段任務已經完成將陸續撤除，未來篩檢服務將回歸由各責任醫院持續提供，民眾也可自購居家篩檢，要是縣內有突發需求，縣府依舊會組成快篩部隊，迅速前進有需要快篩的地點服務。

    另外，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第7輪預約今天中午結束，全縣共有2萬7600多人完成預約，將在9月3日到10日，於縣內69個站點開打；並將持續開放18歲以上民眾意願登記，只要符合第7輪預約資格，卻因想變更意願選項而未完成預約者，也可在今天下午4點開始去平台變更意願選項。

    只是衛生局長殷東成強調，BNT疫苗到貨後將優先給12到18歲青少年接種，剩餘數量優先提供預約平台做意願登記，給還沒接種過疫苗的18至22歲民眾預約接種。

    而本週五（3日）早上10點起，到週六（4日）晚上6點為止，中央COVID-19公費疫苗預約平台加開AZ疫苗預約對象，即7月19日以前已登記意願選打AZ疫苗，且尚未接種過的23至28歲民眾預約施打，也就是1998年12月31日以前出生，符合相關資格者，可於前述時段上網預約接種。

    此外，有關前晚一度被傳疑似染疫的寶山鄉87歲老婦，殷東成說，寶山阿婆因車禍送醫後，院方立刻用桌上型快速檢驗PCR，發現其CT值36，判斷是陽性，只是數據處在邊緣值， 醫院因此後續利用原檢體其他不同的2種方法，再做另外3次檢驗，結果這4次檢驗報告卻呈現2陰2陽，難以釐清阿婆到底有沒有染疫。

    殷東成提到，昨天早上該局把阿婆的原檢體和二採樣本都送往昆陽實驗室做判定，最後確認是陰性、排除感染。至於該局前晚在寶山所執行的社區快篩，196人都呈陰性，老婦的11名接觸者PCR也統統都是陰性。

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