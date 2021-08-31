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    竹縣寶山雙溪196人連夜篩全陰性！連一度陽性的87歲老媼也排除了

    爲了寶山疑似有人染疫，新竹縣府昨晚火速派員進入社區快篩，結果都是陰性。（圖由縣府提供）

    爲了寶山疑似有人染疫，新竹縣府昨晚火速派員進入社區快篩，結果都是陰性。（圖由縣府提供）

    2021/08/31 13:18

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長楊文科剛才證實，縣府已經接獲中央的通知，昨天一度被懷疑感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的寶山鄉87歲老媼，其檢體最後經昆陽實驗室檢驗確認是陰性，排除感染！

    縣長楊文科今天早上召開主管會報時也特別關切本案，中午快1點獲悉中央的確認檢驗報告是陰性後表示，總算放下了心中的大石頭。

    縣府衛生局局長殷東成早上向他報告時說，這名老太太是在昨天早上發生車禍意外，經送醫後用快速PCR得到的CT值是36，被判定是陽性、疑似感染。

    但是考慮她並沒有高風險的旅遊史和接觸史，所以再用原來的檢體檢驗，這次判定是陰性。

    為了慎重起見，該局一邊在昨晚以料敵從寬的態度，火速派出快篩部隊進入寶山雙溪村執行社區快篩，總共196人陰性，老媼11名接觸者的PCR報告也是陰性，今天早上也把檢體送到昆陽實驗室做最後的確認。

    楊文科說，中午快1點他接到通報說昆陽實驗室的結果確認是陰性，已經排除老婦人染疫，請寶山鄉親安心，也請全縣鄉親不能因為疫情警戒下降就放鬆防疫的基本功，大家還是要提高警覺。

    爲了寶山疑似有人染疫，新竹縣府昨晚火速派員進入社區快篩，結果都是陰性。（圖由縣府提供）

    爲了寶山疑似有人染疫，新竹縣府昨晚火速派員進入社區快篩，結果都是陰性。（圖由縣府提供）

    爲了寶山疑似有人染疫，新竹縣府昨晚火速派員進入社區快篩，結果都是陰性。（圖由縣府提供）

    爲了寶山疑似有人染疫，新竹縣府昨晚火速派員進入社區快篩，結果都是陰性。（圖由縣府提供）

    新竹縣長楊文科剛才確認，昆陽實驗室的報告已經排除寶山鄉老婦人染疫。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科剛才確認，昆陽實驗室的報告已經排除寶山鄉老婦人染疫。（記者黃美珠攝）

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