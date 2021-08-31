北高雄首個聯開案 高捷RK1聯開案鳴槍起跑

高捷RK1站模擬圖。（高雄市捷運局提供）

2021/08/31 13:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼高雄首宗捷運土地聯開案「O4站土地開發案」簽約後，北高雄第一個聯開案-岡山RK1聯開案，今天也舉辦招商說明會，為北高雄科技廊帶發展揭開序幕。

岡山火車站前的岡山果菜市場搬遷後，高市府在原址啟動捷運RK1聯合開發，配合捷運岡山路竹延伸線建設，已交付土地給捷運局開發規劃，使用分區屬都市計畫第一種商業區，預計9月啟動招商作業。

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市府今天在漢來飯店舉辦招商說明會，由副市長林欽榮主持，他強調，本案是高雄捷運聯開第2案，捷運局在10年磨一劍的O4首案後加速步伐，預計下個月推出RK1聯開案，也是北高雄的首案，更象徵市府擘劃的北高雄科技廊帶願景，正式推動序幕。

林欽榮說，RK1站西側商業區（原果菜批發市場），基地面積規模1064坪、基準容積率350%，以及適用危老容積獎勵（基準容積40%），特別的是考量健康產業發展趨勢，投資人必須一併規劃新型態的運動中心，添加開發產品的多元性及資產價值。

他強調，高雄捷運建設即將進入建設高峰期，屆時四線齊發（岡山路竹延伸線、黃線、小港林園延伸線、環狀輕軌），捷運成網指日可待，因此捷運聯開工作，必須加速趕上。

林欽榮表示，長期以來，岡山機場周邊禁限建管制規定，對岡山地區發展造成影響，限制建物絕對高度約70公尺，在市府提出北高雄科技廊帶願景下，是時候檢討建築高度管制了，也感謝立委邱志偉的協助，更感謝國防部在兼顧飛航安全及地方發展前提下，可望放寬禁限建管制規定，朝檢討放寬建物絕對高度逾90公尺的方向努力。

高雄市捷運局指出，捷運RK1聯開案位於岡山市中心精華區位，往南可至橋科，往北可至高雄科學園區。未來也會利用跨站天橋，連結捷運及岡山火車站前後站，達到雙鐵共構，預計可引進10億元資金，創造約20億元經濟價值。

北高雄第一個聯開案-RK1聯開案，舉辦招商說明會。（高雄市捷運局提供）

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