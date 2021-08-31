防堵非洲豬瘟 立委：電商平台還在賣越南肉乾

民眾黨立委邱臣遠開記者會揭露，電商平台和貿易公司還在賣越南肉乾，質疑加工肉品混充、產地標示不實，要求徹查。（實習記者呂怡慧攝）

2021/08/31 10:32

〔記者陳昀、實習記者呂怡慧／台北報導〕國內全力防堵非洲豬瘟，但民眾黨立委邱臣遠今開記者會揭露，仍有電商平台、貿易商公開販賣「越南肉乾」，在加工肉品混充嚴重情況下，擔憂產品產地標示可能不實，讓電商平台成為防疫漏洞。

邱臣遠指出，中央災害應變中心稽查國內東南亞商店販賣的豬肉製品，過去一週檢驗109件、12件陽性，同時檢查5875家養豬場是否違規使用廚餘，也查獲10場違法，短短時間追查到這麼龐大的數量，擔憂進口時間、數量遠超過想像。

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邱臣遠表示，我國2019年2月就把越南列入非洲豬瘟疫區，但直至今天搜尋「越南肉乾」，仍可在電商平台、貿易商看到相關產品，商品評論區還能查到今年1月的購買評價，證明上架時間已超過8個月，儼然成最大漏洞。

他還說，店家產地標示「宜蘭」，卻又在介紹欄註明「越南牛肉乾」，行政單位應查明這些肉乾到底是越南製造、台灣加工，或是否混充越南肉品？民進黨2016年曾宣示把食品安全列為主要政策，電商平台卻恐成食安漏洞，呼籲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲負起責任，給國人一個具體的回答。

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