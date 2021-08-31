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    新二代移民官潘琳燕學以致用 破含非洲豬瘟病毒的走私月餅

    移民署彰化縣專勤隊新住民第二代移民官潘琳燕，以優異成績自暨大東南亞學系畢業並考取特考。（暨大提供）

    移民署彰化縣專勤隊新住民第二代移民官潘琳燕，以優異成績自暨大東南亞學系畢業並考取特考。（暨大提供）

    2021/08/31 09:45

    〔記者佟振國／南投報導〕日前移民署彰化縣專勤隊破獲含非洲豬瘟病毒的走私月餅案，幕後功臣是年僅25歲的新住民第二代移民官潘琳燕，求學歷程也受到矚目，她以學測57級分的好成績申請就讀國立暨南國際大學東南亞學系，也成為該系首屆學生，2018年畢業後順利考上移民署特考，展開公職生涯，這次能破大案則仰賴其優異越語能力及其對東南亞國家文化研究，校方也稱讚她能學以致用，日後若有時間機會，也歡迎她回母校向學弟妹分享。

    潘琳燕的母親是越南華僑，高中時就讀暨大附中，當時擔任附中校長的暨大總務長陳啟東表示，潘琳燕就讀語文實驗班，班上數學老師洪榮良特別鼓勵她以越南新二代的優勢，前進東南亞發展，暨大也新成立東南亞學系，因此決定申請就讀。

    但是潘琳燕的母親在家裡都講廣東話，因此她從小連一句越南話都不會講，透過暨大東南亞語言的訓練，奠定紮實的越南語基礎，以及大四期間透過教育部的學海飛颺計畫前往擁有6萬名學生的越南胡志明市國家大學人文社會科學大學實習半年，開啟前進東南亞的視野。

    2018年潘琳燕大學畢業，透過越南語的優勢，同年東南亞學系的同班同學共有4人報考移民署特考，共有3名錄取，錄取率高達75％，移民署三等特考錄取且訓練及格者，可以取得薦任第六職等任用資格（等同高考三級），薪資可達4萬8千多元，參與國家考試對於東南亞學系的學生來說，無疑是一條穩定也有發展的就業途徑。

    校長武東星表示，暨大肩負僑教與國際化責任，培養出優秀的外語人才，除了協助移民事務推展，也成功地攔阻了非洲豬瘟檢驗陽性的產品流入市面，及時挽救了可能會禍延2000億養豬業的重大危機，可謂是打了一場漂亮的無聲戰役。

    潘琳燕穿上學士服於校園開心拍攝畢業照。（暨大提供）

    潘琳燕穿上學士服於校園開心拍攝畢業照。（暨大提供）

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