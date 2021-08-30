廚餘今起禁入養豬場 環保署副署長視察桃市廚餘處理廠

泓橋環保科技工程公司加大每日廚餘處理量能到100噸。（記者鄭淑婷攝）

2021/08/30 13:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕防堵非洲豬瘟，9月起禁餵廚餘1個月，桃園市協調2家廚餘處理廠，擴大每日處理效能，環保署副署長沈志修今早到桃園市觀音區泓橋環保科技工程公司廚餘快速發酵處理廠視察，該廠在禁餵廚餘政策期間，每日最多可處理100噸廚餘，只要短短3小時就可變身培養土。

沈志修表示，近來查到有非洲豬瘟的肉製品進入台灣，政府採最高規格防範，從今天（8/30）起廚餘禁入養豬場，9月1日起廚餘不得用來養豬，為期1個月，視察主要是來看桃園市是否準備好了，桃園市目前有165家養豬場使用廚餘，政策上路後，有140家養豬場願意繼續協助收運餐廳、學校廚餘，加上清潔大隊收受的家戶廚餘以及餐廳等事業廚餘，都會送到泓橋及另家位於蘆竹區的先趨科股份有限公司處理，目前可處理的量大於產生的量。

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其中，泓橋以添加酵素快速發酵產生培養土，可提供農場作為營養改良劑，或提供市民種花、植栽，也提醒民眾惜食、減量，盡量不要有廚餘，在丟棄前務必先瀝乾，此外，避免廚餘有縣市流動情形，中央已協調各縣市在來源地處理，若發生超量、負荷不了，也有最後一道「焚化」防線因應。

泓橋環保董事長張永煬表示，廠內可處理最大量能為100噸，過去平均每天約30噸，9月1日起會提升到100噸，產生的培養土約25%，其餘壓榨出的水則送水資源回收中心，產出的培養土都有經中央大學、農改場驗證，肥料元素、發芽率均合格，相當受到農民喜愛，也送到大湖草莓園等地，實證產量增加了2成，培養土免費回饋給觀音區居民，外地則以每公斤2元提供。

泓橋環保科技工程公司加大每日廚餘處理量能到100噸，廚餘在短短3小時變身培養土。（記者鄭淑婷攝）

環保署副署長沈志修（右2）到桃園市觀音區視察廚餘快速醱酵處理廠。（記者鄭淑婷攝）

環保署副署長沈志修到桃園市觀音區視察廚餘快速醱酵處理廠，廚餘只要3小時就可變身培養土且無臭味。（記者鄭淑婷攝）

環保署副署長沈志修（右2）到桃園市觀音區視察廚餘快速醱酵處理廠。（記者鄭淑婷攝）

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