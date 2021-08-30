9/1起禁廚餘養豬 中市議員要求設高速廚餘發酵廠

9月1日起禁餵豬吃廚餘，中市議員林德宇要求市府儘速設置高速廚餘發酵廠。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/30 18:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕9月1日起禁止餵豬吃廚餘，市議員林德宇今天在議會市政總質詢中表示，禁止養豬後熟廚餘少了最主要的處理管道，要求環保局應儘速設置高速廚餘發酵廠，外埔綠能生態園區也應設定熟廚餘進廠時程，持續增加熟廚餘處理量能。

環保局長陳宏益表示，停止廚餘養豬後目前每日約會多出250噸的廚餘，將這些廚餘濾水後大約會剩下100噸左右，再來則以發酵、堆肥的方式做成有機肥。此外，目前外埔綠能生態園區處理的廚餘中，大約有5%的熟廚餘，其中的比例是由BOT的民間廠商調配，他們會以達到最高的產氣量、發電量為目標調整，環保局也請他們要慢慢調整。

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林德宇今天在市議會市政總質詢表示，非洲豬瘟是國安議題，每個局處都應該積極協助防疫，他詢問，停止廚餘養豬後，多出來的廚餘要如何處理。

林德宇指出，目前的發酵堆肥流程，大約需要耗費60天的時間，但近年環保署有補助地方政府設置共20組快速堆肥設施，今年4月台南市就啟用了2座廚餘高速發酵廠，只需10天就可以發酵完成，新竹市也有類似設備，他詢問，台中應該要向環保署爭取。

林德宇也指出，外埔生態綠能園區目前以收生廚餘為主，目前環保局是否有將熟廚餘納入處理對象，廚餘的去化是環保局無可迴避的工作，他要求環保局未來要有加入熟廚餘的機制，加入的時間點則再跟廠商協調。

對於環保署有補助地方政府設置共20組快速堆肥設施，環保局長陳宏益表示，台中市已爭取到一筆370萬元的評估計畫補助經費，但他也覺得還要先評估實在太慢了，會要求要直接試辦。

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