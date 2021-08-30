為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    議員關切每日250噸熟廚餘流向 中市府：清運照舊再後製堆肥

    防非洲豬瘟破口，議員關切台中每日熟廚餘250噸處理流向。（施志昌提供）

    防非洲豬瘟破口，議員關切台中每日熟廚餘250噸處理流向。（施志昌提供）

    2021/08/30 14:10

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣出現非洲豬瘟破口，台中市議員施志昌、林祈烽與鄭功進等人關切中央已禁熟廚餘養豬，台中每日熟廚餘量250噸流向；台中市環保局長陳宏益指出，熟廚餘清運照舊，市府再交專業廠後製堆肥再利用。

    施志昌指出，為防堵非洲豬瘟侵台，農委會已禁熟廚餘餵豬，每日250萬噸的熟廚餘流向及處理引關注。

    陳宏益指出，原廚餘收集清運方式不變，機關、學校及小吃攤商等單位，維持廚餘交給原委託清運單位，後續業者再轉運送到環保局指定地點，免費處理，經送專業單位製作堆肥，經脫水、破碎等程序後，可望每日剩下百噸的廚餘量製堆肥。

    施志昌提議，可以研究廚餘加上稻稈，除增加廚餘處理量，也能幫助農民處理稻桿；他說，過去稻稈綑紮與回收的補助預算執行率經常不到5%，明年預計要再編列800萬，建議環保局不如用來補助廚餘加稻桿堆肥計畫。

    陳宏益表示，甲安埔多數農田位於下游，常常因為缺水導致稻稈剪段入田的成效不好，也讓稻桿的處理成了問題；因廚餘原本的水分就多，結合稻稈也可以減少廚餘水份，並加速堆肥的時間，議員建議可研究推動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄日產110噸廚餘 今起禁止外縣市廚餘入境
    2021/08/30 13:45

    高雄日產110噸廚餘 今起禁止外縣市廚餘入境
    今起廚餘禁入養豬場 蘇揆視察：違法最重罰300萬
    2021/08/30 13:31

    今起廚餘禁入養豬場 蘇揆視察：違法最重罰300萬
    廚餘今起禁入養豬場 環保署副署長視察桃市廚餘處理廠
    2021/08/30 13:15

    廚餘今起禁入養豬場 環保署副署長視察桃市廚餘處理廠
    暫停使用廚餘養豬 各縣市都有單一窗口處理廚餘收集、去化
    2021/08/30 09:38

    暫停使用廚餘養豬 各縣市都有單一窗口處理廚餘收集、去化

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播