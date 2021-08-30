議員關切每日250噸熟廚餘流向 中市府：清運照舊再後製堆肥

防非洲豬瘟破口，議員關切台中每日熟廚餘250噸處理流向。（施志昌提供）

2021/08/30 14:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣出現非洲豬瘟破口，台中市議員施志昌、林祈烽與鄭功進等人關切中央已禁熟廚餘養豬，台中每日熟廚餘量250噸流向；台中市環保局長陳宏益指出，熟廚餘清運照舊，市府再交專業廠後製堆肥再利用。

施志昌指出，為防堵非洲豬瘟侵台，農委會已禁熟廚餘餵豬，每日250萬噸的熟廚餘流向及處理引關注。

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陳宏益指出，原廚餘收集清運方式不變，機關、學校及小吃攤商等單位，維持廚餘交給原委託清運單位，後續業者再轉運送到環保局指定地點，免費處理，經送專業單位製作堆肥，經脫水、破碎等程序後，可望每日剩下百噸的廚餘量製堆肥。

施志昌提議，可以研究廚餘加上稻稈，除增加廚餘處理量，也能幫助農民處理稻桿；他說，過去稻稈綑紮與回收的補助預算執行率經常不到5%，明年預計要再編列800萬，建議環保局不如用來補助廚餘加稻桿堆肥計畫。

陳宏益表示，甲安埔多數農田位於下游，常常因為缺水導致稻稈剪段入田的成效不好，也讓稻桿的處理成了問題；因廚餘原本的水分就多，結合稻稈也可以減少廚餘水份，並加速堆肥的時間，議員建議可研究推動。

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