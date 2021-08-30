9/1起暫停廚餘養豬1個月 台中環保局︰「清運照舊」

9/1起暫停使用廚餘養豬一個月，台中環保局表示，雖然不餵，清運照舊。（環保局提供）

2021/08/30 14:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕防堵非洲豬瘟，全國9月1日起至30日止全面暫停使用廚餘養豬，台中市政府環保局強調，台中「清運照舊」，請民眾放心將廚餘交給原委託對象清運。

中市環保局表示，行政院環保署昨（29）日表示，將不改變原廚餘收集清運方式，機關、學校及小吃攤商等單位維持廚餘交給原委託清運單位，後續業者再轉運送到環保局指定地點，免費處理。

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台中市政府環保局強調，台中「清運照舊」，請民眾放心將廚餘交給原委託對象清運。

環保局長陳宏益表示，台中市約7成養豬戶將配合維持廚餘清運，另3成由清潔隊接手清運服務。原本交由清潔隊收運廚餘的民眾、小吃店或60戶以下社區，可依「生熟廚餘回收分類方式」妥善交由清潔隊垃圾車回收，60戶以上社區大樓可向清潔隊申請設置廚餘回收桶，並交由專車收運，或由原委託清運業者收運至環保局指定地點。

環保局再次呼籲，防堵非洲豬瘟這段期間，希望民眾落實「吃多少 煮多少」，若有廚餘，也請瀝乾水分再丟到廚餘桶，減少廚餘產生量；如有來路不明的肉製品，請市民務必包好丟入垃圾車內，勿回收投入廚餘桶，以免出現防疫破口。

環保局表示，禁止廚餘養豬期間，若有相關廚餘收運問題，可洽詢台中市清潔隊，相關聯絡電話資訊，可上台中市政府環境保護局資源回收網。

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