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    暫停使用廚餘養豬 各縣市都有單一窗口處理廚餘收集、去化

    環保署啟動廚餘去化應變措施，由環保署及各縣市環保局建立單一服務窗口及指定地點。（記者羅綺攝）

    環保署啟動廚餘去化應變措施，由環保署及各縣市環保局建立單一服務窗口及指定地點。（記者羅綺攝）

    2021/08/30 09:38

    〔記者羅綺／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心宣布暫停使用廚餘餵飼豬隻，為確保國內廚餘清運及處理不受影響，環保署邀集22縣市環保局預為因應，建立單一服務窗口及指定地點，確保防疫期間民眾、餐廳、機關、廚餘清運業者、廚餘養豬場等單位的廚餘去化不受影響。

    環保署表示，廚餘收集方式，由各縣市因地制宜調整，請民眾配合轄內縣市規定的方式排出；餐廳、機關、學校、旅館、社區大樓等單位請將廚餘交給原委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者，清運至環保單位指定的地點，免費提供處理廚餘。

    如有養豬場不再協助清運，則請聯繫縣市指定窗口，由清潔隊協助清運或委託合法清除業者清運，環保機關將全體總動員全力協助廚餘清運及去化。

    相關單位如有廚餘清運及處理問題，環保單位設有專線電話提供民眾、清運業者及廚餘產出源諮詢服務，或可到環保署網站，查詢合法廚餘清運業者名單。

    此外，因應廚餘處理方式的改變，自8月30日起，依《廢棄物清理法》第31條列管應網路申報廢棄物流向的事業，改由廚餘收運業者以紙本方式申報，事業單位僅需確認簽章即可，簡化相關申報機制。

    環保署提醒，事業負責人或相關人員千萬不可任意棄置廚餘，如經查獲任意棄置致污染環境，將依《廢清法》第46條規定裁罰，可處1年以上5年以下徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

    環保署再次呼籲全民共體時艱，配合惜食減量、剩食打包，廚餘瀝乾、分類再排出；非洲豬瘟疫情期間，若有可疑肉品請丟垃圾車，勿放入廚餘桶，交由清潔隊妥善處理。

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