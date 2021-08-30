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    月餅送驗檢出非洲豬瘟病毒 張麗善：應全面禁止廚餘養豬

    因應非洲豬瘟疫走私肉品案，雲林縣衛生局加強販售東南亞肉製品店家稽查。（圖由雲林府提供）

    因應非洲豬瘟疫走私肉品案，雲林縣衛生局加強販售東南亞肉製品店家稽查。（圖由雲林府提供）

    2021/08/30 13:40

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林查扣送驗的月餅檢出含非洲豬瘟病毒核酸陽性，雲林縣衛生局指出，被檢出產品是越南月餅，民眾不用過度恐慌，購買含豬肉製品要仔細查看豬肉來源、產地標示，不要購買來路不明肉製品。

    8月27日雲林縣衛生局會同保七總隊第三大隊人員在縣境內一家販售越南產品的雜貨店查扣送驗，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天公布其中一件月餅檢出非洲豬溫病毒核酸陽性。

    雲林縣長張麗善今天受訪指出，雲林已全面禁止廚餘養豬，這些來路不明的肉製品吃剩倒入廚餘桶也不會進到養豬場，但縣府各局處組成稽查小組針對販售東南亞食品業者展開稽查，呼籲鄉親不要買來路不明、標示不清的肉製品，另透過各國語言，宣導、勸告外籍人士不要再從國外帶豬肉製品到台灣，以免觸法。

    至於中央宣布明天（9月1日）起至9月30日禁止廚餘養豬，張麗善說，這是消極作為，應該依各縣市時程規劃全面禁止廚餘養豬，回收再利用，才是長遠之計，雲林2年多來回收廚餘製成有機質材，提供民眾免費索取當肥料使用，成效很好。

    衛生局食品衛生科長林小玲提醒民眾選購肉製品、含肉月餅，先要檢查標示，以肉製品要標示肉品來源、產地，若標示不清依食安法可裁處3萬至300萬元罰鍰。

    雲林轄內查扣的越南月餅檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，雲林縣長張麗善呼籲民眾不要購買來路不明、標示不清肉製品，也建議中央應全面禁止廚餘養豬。（記者黃淑莉攝）

    雲林轄內查扣的越南月餅檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，雲林縣長張麗善呼籲民眾不要購買來路不明、標示不清肉製品，也建議中央應全面禁止廚餘養豬。（記者黃淑莉攝）

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