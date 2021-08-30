全台最大宗！新住民走私11.66公斤越南月餅 栽在25歲新二代移民官

25歲的彰化專勤隊新住民二代的移民官潘琳燕，2年前來彰化專勤隊任職移民官，她在隊長黃奕崗指揮下首次協助破大案。（記者張聰秋攝）

2021/08/30 16:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕移民署彰化縣專勤隊30日宣布，破獲53盒空運來台的走私越南月餅，重達11.66公斤，檢驗出非洲豬瘟陽性反應，查扣的走私月餅依法將全部銷毀，警方查出，走私來台的越南月餅，每塊220公克售價超過200元，越南新住民、越南移工和交換生為解思鄉之情搶買、捨得花，被查獲之前已銷售出可觀的數量，恐都已被同鄉人吃下肚。

很特別的是，涉嫌空運走私越南月餅的女子，是名住桃園的越南新住民陳女，她的媽媽原本經營越南食品行，受疫情影響實體店關門，腦筋動得快的陳女，看準越南人重視中秋節，也愛吃道地家鄉味的月餅，於是轉戰臉書、LINE等網路平台，以越南文專賣同鄉來台移工或交換生。

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25歲的彰化專勤隊新住民二代的移民官潘琳燕，2年前來彰化專勤隊任職，她在隊長黃奕崗指揮下首次協助破大案，也是目前專勤隊唯一精通越南語的移民官。

潘琳燕在台灣出生，大學唸國立暨南大學接觸越南，回媽媽家鄉越南胡志明市當交換生，說出一口流利的越南文，利用網路蒐證，破獲這宗目前全台查扣越南走私月餅最大宗的案件，查扣走私月餅將全部銷毀。

專勤隊今宣布查獲空運走私越南月餅，潘琳燕在記者會上用越南語宣導提醒越南移工和交換生不要購買來路不明的肉品和相關製品，被問及愛不愛吃越南月餅和抓「自家人」會不會難過？她說，媽媽可以理解執法人員基於執法的立場要嚴正執法，很多越南人其實以為月餅只是用豬肉或只是一點點的臘腸當內餡，不像一塊肉夾在內餡，以為量少就可以進口來台，加上，空運月餅大都夾帶其他物品一起進口，業者也有可能有僥倖的心態，這起走私案，銷售者用越南文在臉書粉絲專業用網路銷售，銷售對象又是越南人，查察更難發現。

黃奕崗說，1塊越南月餅200多元，價格不斐，在台銷售量大，也銷售好幾個月了，陳女的媽媽是越南新住民，陳女在媽媽收掉實體店後轉戰越南銷售，月餅空運來台網路標榜新鮮送達，查扣的月餅製造日期註明今年8月13日。

黃奕崗表示，日前在台南麻豆查扣3塊越南月餅，呈現非洲豬瘟病毒陽性反應，適逢中秋佳節將至，為防堵非洲豬瘟入侵，該隊積極透過網路偵蒐，循線查獲新住民陳姓女子販售疑似走私月餅，經查外包裝與日前台南麻豆查扣非洲豬瘟病毒月餅一樣，數量共53盒，每盒月餅約重220克，總計約11.66公斤，該隊已全部查扣並將其中3盒月餅送至行政院農業委員會動植物防疫檢疫局台中分局檢驗，於8月28日證實檢驗報告亦呈現非洲豬瘟病毒的陽性反應。

彰化專勤隊呼籲縣內商家，切勿使用或販售來源不明肉品，如違反規定，查扣物品將依法沒入銷毀，另可依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，併科罰金300萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。

彰化專勤隊查獲全台最大宗的走私越南月餅。（記者張聰秋攝）

走私越南月餅，每盒220公克，1塊來台賣到超過200元。（記者張聰秋攝）

新住民走私11.66公斤越南月餅栽在25歲2代移民官。（記者張聰秋攝）

走私的月餅是今年8月13日越南製造。（記者張聰秋攝）

25歲的彰化專勤隊新住民二代的移民官潘琳燕，2年前來彰化專勤隊任職移民官，她在隊長黃奕崗指揮下首次協助破大案。（記者張聰秋攝）

彰化專勤隊隊長黃奕崗說，1塊越南月餅200多元，價格不斐，在台銷售量大，也銷售好幾個月了。（記者張聰秋攝）

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