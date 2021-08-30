08/30 各報重點新聞一覽

三峽區家庭群聚案

2021/08/30 06:36

自由時報

本土增13例 新北家庭群聚 1傳9

本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續兩天零確診後，昨一口氣新增十三例，其中十一例在新北市，以三峽家庭群聚感染達十例最多，但研判對於社區傳播影響小，其餘兩例在台北市。另境外移入也大增十例。

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大學開學防疫 實體課上限80人

大學將在九月中下旬開學，上百萬名大學生將重返校園。教育部研擬「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，實體課程上限八十人，新生入學健康檢查可納入核酸ＰＣＲ篩檢或快篩，但不得作為入學資格限制。該指引近日將發布實施。

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電子煙摻大麻 號稱自然系販售

電子煙在我國不是合法產品，若內含毒品成分，更涉嫌違反毒品危害防制條例，不過以廿五歲劉姓女子為主的販毒集團，卻將大麻摻入電子煙的煙油中，還以「自然系電子菸」為噱頭販售，吸引不少年輕族群「嘗鮮」，該集團為躲避查緝，選在汽車旅館以「人貨分離」方式交易，警方日前到台北市北投一處汽車旅館，逮捕劉女等五人，並查獲五十多萬元的煙油。

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聯合報

本土「加零」止步 新北三峽家庭群聚10染疫

「加零」止步！國內連續兩天本土零確診，昨天卻一口氣新增本土個案十三例，包括新北十一例、台北兩例，其中十例來自新北三峽一起家庭群聚感染，均為同住家人，確診者年齡最小兩歲、最長五十多歲，全家僅剩一名小朋友及一名友人未染疫。

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喀布爾機場附近 遭火箭攻擊

美聯社報導，阿富汗首都喀布爾機場附近廿九日下午遭火箭襲擊，火箭擊中機場西北方一戶民宅，造成一名兒童死亡，尚無組織宣稱犯案。另外，美軍廿九日在喀布爾成功擊殺一名準備駕車攻擊喀布爾機場的自殺炸彈客。

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中國時報

試驗時排除慢性病等19種對象 欠缺安全性數據 卻列優先施打！資訊揭露不全 國人冒險打高端

高端疫苗開打1周，已接種55萬餘人，有6位在接種後死亡，雖然死因待確認，但本報接獲學者投訴指出，依據高端給予受試者的中文同意書，高端進行臨床試驗時，排除19種對象，包括台灣B肝帶原、C肝帶原、慢性腎臟病及癌症療程病患等，因此高端疫苗的臨床試驗並沒有這19種對象的安全性與有效性數據，但衛福部卻僅公告排除懷孕婦女等2項，學者認為未明確告知民眾就開打，損害民眾知情權，「相當不負責任！」

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法英提案 喀布爾設安全區持續人道援助 建議歐盟籌措數十億歐元 協助處理難民問題

阿富汗局勢動盪，為防歐洲再次出現2015年的難民潮，法國總統馬克洪29日表示，法國、英國30日將在聯合國安理會緊急會議上提案，建議在阿富汗首都喀布爾成立由聯合國管理的安全區，協助及保護希望離開阿富汗的人。

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大學將在九月中下旬開學，教育部研擬防疫指引，新生入學健康檢查可納入核酸ＰＣＲ篩檢或快篩，但不得作為入學資格限制。（資料照）

警方破獲販毒集團將大麻摻入電子煙煙油中。（記者王冠仁翻攝）

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