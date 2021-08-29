08/29 各報重點新聞一覽

預約平台納BNT選項

2021/08/29 06:36

自由時報

第7輪今預約 AZ百萬人可接種

BNT疫苗昨下午兩點起納入武肺疫苗預約平台意願登記選項，僅開放三小時，就超過一百九十七萬人登記；指揮中心宣布，第七輪接種提供AZ疫苗，凡七月十九日前意願登記選擇AZ的廿九歲以上民眾和第九類十八歲以上民眾，於廿九日上午十時到卅一日中午十二時預約接種，九月三日到十日施打，估一百萬人符合預約資格。

詳見第7輪今預約 AZ百萬人可接種。

帕運我第一面獎牌 田曉雯桌球摘銅

台灣女將田曉雯昨在東京帕運桌球第十級殺進女單四強賽，可惜準決賽以十四︰十二、六︰十一、十︰十二、七︰十一不敵上屆銅牌巴西亞莉桑卓，並列銅牌，收下台灣本屆首面獎牌，也追平台灣帕運桌球女子單打最佳成績。

請繼續往下閱讀...

詳見帕運我第一面獎牌 田曉雯桌球摘銅。

喀布爾恐攻// 美反擊IS 無人機炸死策畫者

美國總統拜登廿六日矢言對涉及當天喀布爾國際機場爆炸案的「伊斯蘭國（IS）」聖戰士以牙還牙。不到四十八小時，美國中央司令部即宣布，已出動無人機，廿八日在阿富汗與巴基斯坦交界的阿國南加哈（Nangarhar）省實施反恐行動，擊斃兩名、擊傷一名策畫該爆炸案的IS阿富汗和巴基斯坦分支「伊斯蘭國呼羅珊省（IS-K）」成員，過程中無平民傷亡。

詳見喀布爾恐攻// 美反擊IS 無人機炸死策畫者。

聯合報

慰勞疫苗站…農委會1600萬送花挨批 遭質疑消化預算

雙北一家三人經營的小型診所上周意外接到廿束花，員工都不要，醫師只好苦惱搬回家；鄰近另一家較大型診所更收到一百束花，還以為有人要辦婚禮。對於「天上掉下來的鮮花」，花店脫口說出真相，原來是「農委會的美意」，這是農委會從七月起慰勞疫苗接種站的「送花計畫」。

詳見慰勞疫苗站…農委會1600萬送花挨批 遭質疑消化預算。

BNT預約塞爆 3類人選不到

疫苗登記平台昨天重啟，並首度加入ＢＮＴ疫苗為選項，但下午二時一開放就大當機，許多人好不容易進入平台，卻發現無法預約ＢＮＴ疫苗。指揮中心指揮官陳時中表示，「這跟搶票不一樣」，晚一點登入並不會影響施打順序；目前並未對一般民眾開放疫苗混打，已接種第一劑民眾無法選擇ＢＮＴ疫苗。

詳見BNT預約塞爆 3類人選不到。

中國時報

搶登記BNT 平台塞爆一度當機

BNT疫苗昨開放18歲以上民眾意願登記，民眾瘋搶，預約平台在1分鐘內湧入37.6萬人，一度傳出當機，截至下午5點已逾197.7萬人勾選BNT。由於BNT疫苗供12到17歲學生族群施打，而高端疫苗只能打20歲以上，18到20歲族群苦等無疫苗，民進黨英系立委昨天在臉書串聯，主張應讓18到20歲的年輕朋友同步優先預約接種。外界質疑每次都是民進黨派系出面，政府才願修正政策，有派系治國疑慮，新北市副市長劉和然直言，不樂見只有誰提議才被重視，全民都看在眼裡。

詳見搶登記BNT 平台塞爆一度當機。

報復！美空襲ISIS-K據點 炸死恐攻主謀

阿富汗首都喀布爾機場26日傍晚驚傳恐攻，造成美軍13死20傷，據稱阿富汗公民喪生人數也已接近200人。美軍27日立即展開報復，出動MQ-9「死神」（Reaper）無人機，空襲極端組織「伊斯蘭國」分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）在阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）的根據地，擊斃1名ISIS-K領袖。美國國安團隊則警告，隨著8月31日期限逼近，這幾天將是阿富汗撤軍任務最危險時期。五角大廈發言人柯比28日表示，美軍已開始撤出喀布爾機場。

詳見報復！美空襲ISIS-K據點 炸死恐攻主謀。

台灣女將田曉雯奪東京帕運桌球第10級女單銅牌。（體育署提供）

美軍中央司令部出動MQ-9「收割者」無人機，炸死喀布爾國際機場恐攻案策畫者。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法