中國國藥疫苗效力最差？ 張上淳：「這3款」都有很好保護力

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，整體而言，AZ、莫德納、BNT等疫苗，在預防重症、住院及死亡上，都有很好的保護效力。（圖由指揮中心提供）

2021/08/29 15:55

〔記者邱芷柔／台北報導〕外媒報導，在預防感染、重症住院和死亡方面，AZ疫苗效力優於BNT疫苗，而中國國藥疫苗最差；對此中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，整體而言，AZ、莫德納、BNT等疫苗，在預防重症、住院及死亡上，都有很好的保護效力。

《華爾街日報》報導，根據中東國家巴林與美國哥倫比亞大學所做的研究，在巴林施打的幾種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗中，AZ疫苗在預防住院和死亡方面最有效，優於輝瑞BNT疫苗，而中國國藥疫苗在預防感染、重症住院和死亡的效力最差，打過疫苗的人仍感染病歿的機率是BNT的3倍。

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張上淳說明，國際上持續都有很多真實世界的分析報告出爐，必須看研究分析的時間與當時流行病毒株等背景，基本上從各國數據來看，AZ與BNT的疫苗效力相差不多，而AZ、莫德納、BNT等疫苗，在預防重症、住院、死亡上，都有很好的保護效力。

張上淳也說，許多國家的研究報告，多多少少都會有些差異，多數研究也出，雖然各種疫苗對抗Delta病毒的保護力有下降一些，但在預防重症、住院及死亡上仍是有很大的幫助。

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