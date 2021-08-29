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    板橋大遠百今再停業1天 侯友宜：快篩陰人數與市府掌握有落差

    板橋大遠百有櫃姐確診武肺，新北市政府要求所有員工須全數完成快篩並持陰性證明入場，但篩檢結果還在確認中，百貨商場仍停業1天。（記者賴筱桐攝）

    板橋大遠百有櫃姐確診武肺，新北市政府要求所有員工須全數完成快篩並持陰性證明入場，但篩檢結果還在確認中，百貨商場仍停業1天。（記者賴筱桐攝）

    2021/08/29 15:49

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天公布新增11例武漢肺炎（新型冠狀病毒病

    ，COVID-19）本土個案，其中10人為三峽家庭群聚，另1人則是昨天傳出確診的板橋大遠百櫃姐。市長侯友宜今天表示，大遠百提報的員工篩檢陰性人數與市府掌握人數有落差，為慎重起見，今日再停業1天。

    侯友宜說，大遠百這名員工日前因身體不適前往板橋江子翠篩檢站篩檢，結果為陽性，Ct值為31，幾乎不具傳染力，百貨公司28日停止營業並全棟清潔消毒，市府要求啟動企業快篩，全數員工須持陰性證明才能入場。

    侯友宜表示，原本期待企業快篩昨天可以完成，但是到今天早上，大遠百提報的員工篩檢陰性人數為1579人，與目前市府掌握的1323人有落差，上午經發局派員與警方到場逐一核對名單，釐清是否有人員未完成篩檢，希望做到萬無一失，業者因篩檢總數與結果還在確認中，今天商場仍停業1天。

    不過，有員工抱怨說，大遠百不重視員工權益，昨天要求員工同一時間湧進篩檢站及醫院，只能苦苦等候，缺乏良好動線與梯次安排，隔天一早叫員工隨時待命，必須盯著臉書消息才知道要不要上班。

    還有人說，一堆員工被關在百貨公司內，等待篩檢報告結果出爐，公司高層卻抱著開店的希望，罔顧消費者和員工性命；另有員工怒轟，公司沒有提前通知停業，已經做好的便當、麵包、壽司、泡芙，請問叫誰負責？

    經發局長何怡明表示，若企業內部有員工確診，必須立即停止營業場所，空間全面清消，等全數員工篩檢完成後，所有員工持陰性結果證明入場才能復業。

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    新北市長侯友宜表示，板橋大遠百企業快篩結果尚在釐清中，今天商場仍停業1天。（取自侯友宜臉書）

    新北市長侯友宜表示，板橋大遠百企業快篩結果尚在釐清中，今天商場仍停業1天。（取自侯友宜臉書）

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