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    第7輪預約AZ想換BNT 指揮中心：9/11才可更改登記

    中央流行疫情指揮中心表示，若已預約第7輪AZ後，要再改選輝瑞／BNT疫苗，必須等到9月11日才可更改意願登記。（本報合成）

    中央流行疫情指揮中心表示，若已預約第7輪AZ後，要再改選輝瑞／BNT疫苗，必須等到9月11日才可更改意願登記。（本報合成）

    2021/08/29 15:33

    〔記者林惠琴／台北報導〕第7輪AZ疫苗今日上午10點開放預約，約100萬人符合資格，截至今日下午1點，已有逾56.3萬人完成預約，但因為輝瑞／BNT疫苗即將到貨，讓不少民眾產生猶豫，中央流行疫情指揮中心表示，若已預約第7輪後，要再改選輝瑞／BNT疫苗，必須等到9月11日才可更改意願登記。

    第7輪AZ疫苗今日上午10點開放預約，符合對象包含7月19日前意願登記且尚未接種疫苗的29（含）歲以上民眾，以及滿18歲以上的第九類對象，符合預約資格共100萬1693人，其中，56萬3755人已完成預約，佔符合預約資格人數56.28%。

    此次開放預約將於8月31日截止收單，並將於9月3日至10日正式開打，若要加選輝瑞／BNT疫苗，必須8月31日下午4點過後。

    不過，有民眾疑惑若是已經預約第7輪AZ疫苗後，想要更改選擇輝瑞／BNT疫苗怎麼辦？指揮中心發言人莊人祥說明，若是如此，就要等到9月3日至10日施打時程結束後，確定沒有去接種，再隔一天於9月11日，才可更改選擇輝瑞／BNT疫苗。

    指揮中心指揮官陳時中說明，昨天打疫苗共8萬1029劑，目前人口涵蓋率達到42.55%，劑次人口比為每百人46.30劑。

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    中央流行疫情指揮中心表示，若已預約第7輪AZ後，要再改選輝瑞／BNT疫苗，必須等到9月11日才可更改意願登記。（資料照）

    中央流行疫情指揮中心表示，若已預約第7輪AZ後，要再改選輝瑞／BNT疫苗，必須等到9月11日才可更改意願登記。（資料照）

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