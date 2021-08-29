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    立委籲快讓大學生打疫苗 陳時中：沒讀大學的人怎麼辦？

    針對民進黨立委呼籲讓大學生、研究生盡快打疫苗，指揮中心指揮官陳時中反問「沒有讀大學的人怎麼辦？」他們就沒有機會，強調對於年輕人打疫苗謹慎以對。（圖由指揮中心提供）

    針對民進黨立委呼籲讓大學生、研究生盡快打疫苗，指揮中心指揮官陳時中反問「沒有讀大學的人怎麼辦？」他們就沒有機會，強調對於年輕人打疫苗謹慎以對。（圖由指揮中心提供）

    2021/08/29 15:24

    〔記者林惠琴／台北報導〕輝瑞／BNT疫苗即將來台，從昨日下午2點開放意願登記以來，截至今日下午1點，一共有288萬人勾選輝瑞／BNT疫苗，針對民進黨立委呼籲讓大學生、研究生盡快打疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中反問「沒有讀大學的人怎麼辦？」他們就沒有機會，強調對於年輕人打疫苗謹慎以對。

    民進黨蔡適應、陳亭妃、陳瑩、陳秀寶、陳歐珀、吳琪銘、余天、莊競程、黃秀芳發表聯合聲明，呼籲指揮中心規劃疫苗接種，不要漏接青年族群，應該協助讓大學生、研究生在9月中旬開學前打到疫苗。

    對此，陳時中今日回應：「沒有讀大學的人怎麼辦？」他強，其他年輕人在社會工作，也是生產力的一環，這種安排會讓他們就沒有機會先接種疫苗，強調對於年輕人打疫苗，「我們謹慎以對」，希望有很好的辦法，讓年輕人打到疫苗。

    目前輝瑞／BNT疫苗預計開放國高中生開打，陳時中說明，基本上從高年級往低年級打，施打當天與隔天可請疫苗假，而除了既定對象外，其他對象討論中；至於萬一有人想打默德納疫苗，他則回應，兩者都是mRNA疫苗，沒有什麼特別的特殊差異性，會先建議照著規定打輝瑞／BNT疫苗。

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