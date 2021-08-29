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    境外移入增4人「突破性感染」 首見接種3劑中國「智飛疫苗」

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    2021/08/29 15:16

    〔記者邱芷柔／台北報導〕國內今日新增10例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，其中有4例為完整接種疫苗後染疫的「突破性感染」，較特別的是從中國返台的本國籍50多歲女性，為台灣首例完整接種3劑中國「智飛疫苗」後發生突破性感染。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，10例境外移入個案中有4例為突破性感染，均為本國籍，分別為自中國入境的50多歲女性，在中國當地完整接種3劑智飛疫苗；40多歲男性自柬埔寨入境，曾在4月完整接種2劑中國科興疫苗；30多歲女性自美國入境，4月時接種1劑嬌生疫苗；30多歲男性自緬甸入境，曾在今年5、6月打完2劑印度疫苗Covaxin。

    羅一鈞也補充，智飛疫苗是中國智飛生物公司所研發的重組蛋白COVID-19疫苗，有別於目前主流COVID-19疫苗多為2劑型，智飛的重組蛋白疫苗為3劑型，今天我國境外移入個案中，首見完整接種3劑智飛疫苗後，發生突破性感染案例。

    綜合外媒報導，中國智飛生物製劑公司日前宣布，其所研發的重組蛋白新冠疫苗，經第三期臨床試驗顯示，對預防COVID-19的保護力達81.76%，對Delta變種病毒也有77%的保護力，智飛疫苗也是中國首款重組蛋白疫苗。

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