第7輪AZ疫苗今起預約接種 9/3起竹縣共69個接種站提供服務

新竹縣長楊文科表示，第7輪預約接種AZ疫苗預計9月3日到9月10日施打，全縣將有69處接種站為鄉親提供服務。（竹縣府提供）

2021/08/29 15:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中央「COVID-19 公費疫苗預約平台」第7輪接種AZ疫苗，今天（29日）上午10點到8月31日中午12點開放預約；新竹縣長楊文科表示，第7輪預計9月3日到9月10日施打，全縣將有4個大型接種站、3個中型接種站以及醫療診所、各鄉鎮市衛生所等總共69處為鄉親提供接種服務。

楊文科表示，第6輪接種高端疫苗，6天來全縣共有1萬3千多人完成接種，報到率為88.33%。第7輪將注射AZ疫苗，提供29歲以上尚未接種過疫苗、且在7月19日前意願登記有選擇AZ疫苗的民眾進行預約，全縣將提供竹北體育館、竹東客家戲曲公園、湖口王爺壟運動公園和新埔國中等4個大型接種站，新埔文山活動中心、竹北豐田國小 、新豐松柏社區活動中心3個中型接種站，以及醫療診所、各鄉鎮市衛生所等總計69個接種站提供服務。

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楊文科說，28日下午2點起開放18歲以上民眾的意願登記，新增BNT選項，有意願登記才會有疫苗到位；因此，呼籲尚未接種疫苗或從未登記意願的鄉親，把握時間上網登記意願，而且應該盡量複選疫苗種類。

楊文科表示，依據中央流行疫情指揮中心規劃，BNT疫苗到貨後將優先開放12到18歲青少年接種，剩餘的量，將先開放第1到10類對象施打，之後再依年齡往下開放；因此，鼓勵新竹縣尚未施打疫苗的高齡長者意願登記BNT輝瑞疫苗，也請家中年輕人幫忙長輩意願登記BNT。

若不會操作網路者，請準備好身分證和健保卡、手機門號，洽詢13鄉鎮市公所服務窗口、戶政事務所、以及各村里鄰長協助操作登記，也歡迎來電（03）657-1919新竹縣疫苗預約服務專線。

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新竹縣長楊文科表示，第7輪預約接種AZ疫苗預計9月3日到9月10日施打，全縣將有69處接種站為鄉親提供服務。（記者廖雪茹攝）

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