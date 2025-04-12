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    聯姻薄瓜瓜遭指器官移植中國一條龍服務 羅東博愛醫院發聲駁斥

    聯姻薄瓜瓜遭誣指器官移植中國，羅東博愛醫院駁斥。（記者王峻祺攝）

    聯姻薄瓜瓜遭誣指器官移植中國，羅東博愛醫院駁斥。（記者王峻祺攝）

    2025/04/12 11:49

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，去年迎娶宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜引發兩岸關注，近期醫院遭網友隱射是中國「器官移植平台」一員，誣指聯姻是為了將器官移植對岸。院方除發聲明駁斥，今天也出面說明，強調器官移植分配均由國家統一管理，公平公開非私下操作，呼籲社會各界理性看待醫療議題。

    羅東博愛醫院醫療副院長林志銘說，器官移植分配均由器官捐贈移植登錄中心（TORSC）統一管理，是全國唯一的器官媒合與分配平台，羅東博愛作為器捐協助網絡的一員，僅負責協助器官勸募與流程陪伴，不具備任何選擇或指定受贈者的權限。

    他說，對於網路的胡亂指控不可能發生，稍微有醫學常識的人，也會知道台灣器捐行之有年，更會遵守醫療倫理規範，每個人都有發表意見的權利，但若對於造成醫院損害，必要時會有法律動作。

    林志銘說，羅東博愛從1991年推動器捐，已完成31位捐贈者的大愛傳遞，相信宜蘭人智慧，不會因為不實謠言就不來醫院就醫，呼籲社會各界理性看待醫療議題，醫院守護的是生命，醫療合作為救命而設，完成捐贈者遺愛人間的願望。

    至於醫院運作是否受到薄瓜瓜及謠言影響。林志銘回應，薄瓜瓜是屬於創辦人家族事情，跟醫院運作沒有任何關係，很多院內同仁並不知道有這門親事，也是看了媒體報導才知道，羅東博愛提供良好的醫護人力及設備技術等服務，目前尚未看到有受到任何影響。

    聯姻薄瓜瓜遭誣指器官移植中國，羅東博愛醫院副院長林志銘（右）出面呼籲社會各界理性看待醫療議題。（記者王峻祺攝）

    聯姻薄瓜瓜遭誣指器官移植中國，羅東博愛醫院副院長林志銘（右）出面呼籲社會各界理性看待醫療議題。（記者王峻祺攝）

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