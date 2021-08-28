防堵非洲豬瘟 台中市勞工局前進東協廣場多聲帶宣導

台中市勞工局人員持4國語言牌，到東協廣場店家宣導非洲豬瘟防疫。（台中市勞工局提供）

2021/08/28 20:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內近期查獲非法走私越南肉製品有非洲豬瘟病毒，台中市是全國移工人數第二多的城市，越南籍更占4成多，勞工局與食安處、移民署今天到東協廣場宣導落實豬肉原產地標示，以多國語言向移工宣導不要從國外違規輸入肉品、不要網購產地不明的肉製品、收到不明肉品請丟一般垃圾勿丟廚餘，或送交防檢局或動保處等，杜絕非洲豬瘟。

勞工局長張大春今天趁著周末假日，帶著雙語人員到東協廣場，走動式舉越南語等4國語言宣導牌，多聲帶移工母語宣導不購買、不任意攜帶來自家鄉不合法的肉製品入境、收到不明肉品應丟一般垃圾勿丟廚餘；同時也持續宣導勤洗手、戴口罩、減少人潮聚集、保持社交安全距離、注意自身健康等防疫措施。

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張大春說，截至今年7月，台中市移工有10萬4000多名，是移工人數第二多的城市，越南籍有4萬7000多名，佔全市移工4成多，移工長期在台工作，難免思念家鄉味，因此市府跨局處加強宣導正確觀念，期盼杜絕非洲豬瘟入侵。

衛生局食安處透過發放宣導單，向東協廣場周邊店家宣導並提供標籤範例，提醒店家，中央訂定的「含豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」已自今年年1月1日施行，包裝、散裝食品及直接供應飲食場所都必須清楚標示豬肉產地（國），請店家應落實標示，確保在台中消費的民眾、移工朋友及新住民都能安全購買、安心食用。

勞工局說明，為利移工了解防疫宣導及防堵非洲豬瘟宣導資訊，可至「台中市政府勞工局網站-勞工服務-特殊身分勞工-外籍移工服務-在台生活法令需知」項下（ https://bit.ly/38hPsWA ）查詢，或加入勞動部「LINE@移點通」，即可獲得最新宣導資訊。

勞工局持4國語言牌到東協廣場店家宣導非洲豬瘟防疫。（台中市勞工局提供）

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