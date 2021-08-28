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    蘆洲再查獲非洲豬瘟肉品 荷葉包肉帶有活病毒

    農委會與地方農政單位總動員，查核全國養豬場的查核作業。（防檢局提供）

    農委會與地方農政單位總動員，查核全國養豬場的查核作業。（防檢局提供）

    2021/08/28 20:02

    〔記者楊媛婷／台北報導〕「守護台灣肉燥飯！」防堵非洲豬瘟病毒進入養豬場，農委會與地方農政單位展開全國養豬場的查核作業，非洲豬瘟中央災害應變中心今天（28日）說，再查獲4場使用違法廚餘，其中3場在苗栗、1場在台東，目前已累計查獲10場違規，依法每場都開罰3萬元。

    8月22日越南裔鄧姓母女走私非洲豬瘟疫區越南的肉品，且最早可追溯到3月，這些肉製品都已經流入市面，警政單位加強查緝，將查獲的可疑肉品或豬肉產品送到農委會家衛所檢驗，目前已送驗共164件，較昨天的118件增加46件，較昨天新增PCR陽性1件，累計11件，陽性率近7％。

    新增帶有非洲豬瘟的是荷葉包肉在新北蘆洲查獲，為生肉製品，若不慎流入養豬場，因為帶有活病毒，將造成嚴重疫情。

    為了守住非洲豬瘟進入我國養豬場的最後一道防線，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天宣布，8月30日到9月30日，廚餘暫時停止進入養豬場，9月1日到30日全國養豬場都禁用廚餘，並從8月23日起就展開全國共6400多場養豬場的查核作業，截至今日已完成5843場養豬場查核作業，並再由農政人員查獲4場使用違法廚餘，這4場違法使用廚餘的養豬場，有3場位在苗栗、1場在台東，累計已查獲10場違規，均依《飼料管理法》裁罰3萬元。

    環保署截至今天，已移除各縣市放於公開位置的廚餘桶累計共729桶。

    非洲豬瘟中央災害應變中心說，台灣豬目前未有感染跡象，但現在防止病毒進入畜牧場是守住台灣養豬相關產業的關鍵時期，請業者配合政策。若民眾發現不明來源肉品、生豬肉、內臟或豬肉製品，請勿丟入廚餘，應丟一般垃圾或交防檢局各分局處理。

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