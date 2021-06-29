數千劑AZ疫苗尚未打完 南投衛生局提2解方

南投75歲以上長者接種AZ疫苗持續至6月30日。（記者張協昇攝）

2021/06/29 16:34

上稿時間：15:52

更新時間：16:34（新增昨天接種人數）

［記者張協昇／南投報導］南投縣日前獲配專給75歲以上（原住民65歲以上）第6類人口接種的AZ疫苗，逾2萬1000劑，目前約僅1萬3771人接種，預計接種至6月30日截止，但因長者接種意願低，屆時恐將剩下數千劑疫苗，該如何運用引發關切。衛生局回應，會在效期前規劃給65歲以上長者繼續接種，或給打過第1劑AZ疫苗、正準備打第2劑疫苗的人員接種。

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南投縣衛生局說，由於目前中央撥配給南投縣65歲以上長者的所有疫苗（包括7月3日起，即將接種的莫德納疫苗）仍不足額，這批剩下的AZ疫苗，會在效期前規劃給65歲以上長者繼續接種，或給打過第1劑AZ疫苗、正準備打第2劑疫苗的人員接種，不會浪費掉。

據了解，南投縣自本月16日為75歲以上長者接種AZ疫苗以來，一開始接種相當踴躍，但各地陸續傳出疑似接種疫苗死亡案例後，接種率大幅下降，大型接種站醫護等工作人員甚至比接種者多，後改為由長者向縣內59家醫療院所預約接種，但接種意願仍相當低。

另外，南投縣7月將獲配2萬3800劑莫德納疫苗，並計畫從7月3日至7月10日，開放74至85歲長者（原住民64至75歲者）接種，但可能多數老人想等打莫德納疫苗，使得近日75歲以上原規劃接種AZ疫苗者意願相當低，26日僅接種38人、27日更僅接種5人，不過昨日又微幅上升至128人接種。

衞生局解釋，因衛生所及部份合約醫院診所假日休診，所以假日打的人特別少。

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