高雄茄萣濕地首批黑面琵鷺現蹤 工務局：秋冬候鳥季登場

茄萣濕地黑面琵鷺現蹤。（高市府提供、高雄市茄萣區觀光發展協會攝）

2024/10/28 11:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今公布今年首批黑面琵鷺現蹤茄萣濕地畫面，宣告秋冬候鳥季正式登場，工務局指出，將有更多候鳥陸續南下，歡迎大家把握機會到濕地接待遠道而來的各類鳥群。

工務局長楊欽富表示，每年10月，高雄都會迎接一批乘著秋風南下避冬的嬌客、美麗的「黑面琵鷺」，茄萣濕地目前已有約5、6百隻雁鴨聚集，緊接著將有更多候鳥陸續南下，熱鬧精彩直達巔峰。

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楊欽富指出，高市府致力營造穩定的濕地生態系， 並落實聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「淨水及衛生」及第15項「保育陸域生態」。

茄萣濕地每年吸引眾多鳥類棲息繁衍，秋冬之際、可見大批黑面琵鷺紛紛前來過冬，甚至全球僅剩不到1000隻的青頭潛鴨，也會在這片濕地中見到，讓賞鳥民眾驚喜不已，大呼過癮。

他提到冬天還沒來，但近期「雁鴨科」紛紛來報到，高蹺鴴站第一排，湖面上還有白眉鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨，生態島熱鬧非凡，還有幾隻第一批抵達的黑面琵鷺混在裡面，吱吱喳喳的聲音彷彿在宣告候鳥季的正式開啟。

公園處呼籲，茄萣濕地優質的環境，守護著來自全球南北兩路的水鳥，黑面琵鷺在天空翱翔，象徵著候鳥季正式登場。

民眾至茄萣濕地賞鳥時，請保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」等原則，離開時請勿遺留任何垃圾，共同守護地球珍貴的自然資源，並維護永續生態，為地球的未來貢獻一份力量。

茄萣濕地黑面琵鷺現蹤。（高市府提供、高雄市茄萣區觀光發展協會攝）

茄萣濕地有赤頸鴨聚集。 （高雄市茄萣區觀光發展協會攝）

茄萣濕地賞鳥季登場。（市府提供、陸岡寧攝）

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