南投7月獲撥配2萬3800劑莫德納疫苗 開放74～85歲長者接種

南投縣7月將獲撥配2萬3800劑莫德納疫苗，開放74至85歲長者（原住民64至75歲者）接種。（圖由南投縣政府提供）

2021/06/27 16:11

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣7月將獲撥配2萬3800劑莫德納疫苗，採兩次配送，7月1日第一次配送分配量6成1萬4000劑；7月8日第二次配送9800劑，7月3日至7月10日將開放74至85歲長者（原住民64至75歲者）接種，接種地點為8家醫院、5大接種站、13鄉鎮市衛生所及3處衛星接種站，詳細接種場次、地點及時間預計下週二公布（29日）。

屆時也將會造冊後由村里鄰長將接種通知單分送至符合接種資格長者家中，請符合接種對象者攜帶健保卡、身分證、接種通知單，依照通知單上接種日期及時間至指定地點接種。

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南投縣衛生局強調，原86歲以上長者（原住民76歲以上者）」前次接獲通知單未前往接種，尚有意願接種者，近日縣府公文正式送達各鄉鎮市公所後，也請長者於7月9日前向所轄里鄰長登記，縣政府將再列入下批次依序通知。

衛生局指出，南投縣目前累積獲配送疫苗劑數4萬600劑，接種人數3萬5795人，完成率88.2%，占本縣18歲以上人口比例8.5%，其中第6類（75歲以上長者）昨（26）日接種人數僅38人，累計接種數1萬3766人；孕婦累計接種數41人。

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南投縣7月莫德納疫苗接種通知單。（圖由南投縣政府提供）

南投縣開放74至85歲長者（原住民64至75歲者）接種注意事項。（圖由南投縣政府提供）

南投縣先前已通知未接種長者，尚有意願接種者，請於7月9日前向所轄里鄰長登記。（圖由南投縣政府提供）

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