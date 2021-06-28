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    烏來確診老婦來自院內感染、12家人等PCR 公所：非部落感染

    新北市長侯友宜召開防疫應變會議。（新北新聞局提供）

    新北市長侯友宜召開防疫應變會議。（新北新聞局提供）

    2021/06/28 18:57

    〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天召開防疫應變會議，公布單日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）33例確診個案，其中烏來區首度出現2例確診個案，侯友宜強調，確診的92歲老婦人和看護住在烏來，但其實是發生在醫院的院內感染，但侯未回應是哪一家醫院，僅說是「老案子」。

    烏來區公所也強調「個案不屬於部落感染」，92歲老婦人與看護於居家隔離期間確診，她日前因病住院，和看護於6月15日在醫院PCR採檢為陰性，6月16日辦理出院、返家居家隔離，解隔離前排定6月27日由防疫專車載案主與照顧者至醫院快篩，PCR陽性確診。

    烏來區公所表示，已在案主家附近進行全面性周遭環境清潔消毒作業，由衛生組通知家中12人，雖然未被匡列在法定傳染病系統內，但有感染疑慮，因此建議老婦12位家人前往快篩站，28日快篩皆為陰性，PCR結果等待中。

    烏來區公所表示，已請作業組通知警政組進行相關疫調工作及社會組6月28日先行提供3箱防疫物資給予適當協助，已將資訊通報新北市政府EOC相關機關後續處理中。

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