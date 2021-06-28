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    竹縣再見「嘉玲」！7/2日起分2批接種莫德納 首梯次需預約

    新竹縣長楊文科說，7月初的2波疫苗，縣府用分配的方式，讓優先順位的鄉親「慢慢」都能打到。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科說，7月初的2波疫苗，縣府用分配的方式，讓優先順位的鄉親「慢慢」都能打到。（記者黃美珠攝）

    2021/06/28 18:18

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的確診病例今天再見「嘉玲」！縣長楊文科說，為了持續防堵竹東機構內的疫情，明晚將持續對竹東鎮執行第4波的快篩之外，為因應7月初即將可到貨的1萬6800劑莫德納疫苗，縣府已經規劃了2梯次的接種計畫。值得注意的是，依照縣府的規劃，被列7月2日～7日優先接種的人統統都要事先預約才能打，第2梯次7月9日開打的人，除了孕婦要預約，其他人都不用。

    縣府衛生局局長殷東成說，新竹縣先前分配到的2500劑莫德納已經全部打完，AZ疫苗還剩2140劑，會持續施打第1到3順位的優先接種者、75歲以上長輩以及少數住宿型機構內還沒打的人。

    縣長楊文科說，1萬6800劑莫德納疫苗預定將在7月1日和7月8日陸續到貨。因疫苗數量遠不足中央所指定類別的人數施打，所以新竹縣直接分配定額數量給：第1到3類鄉親200劑，第5類600劑，第6類孕婦3000劑、75歲以上長者6700劑，第8類的72到74歲長輩則是6300劑。

    首批1萬零500劑，7月2日起到7日全面施打。這梯次接種對象是：第1到3類還沒接種的人、第5類居家（社區）式日照機構、第6類的孕婦跟75歲以上長者。這些人統統都要向各鄉鎮市衛生所或是合約醫療院所用電話、網路先預約，6月30日早上8點開始就受理，預約額滿為止。

    第2批6300劑將保留給72到74歲的長者並於9日開打。這梯次的長輩完全不需要預約，他們會收到村里、鄰長或是村里幹事們分送的通知單，只要依通知單上的時、地前往接種就可以。

    楊文科特別提醒孕婦，由於有特別保留3000劑給她們。換言之，不管是第1梯次或是第2梯次，只要在7月2日以後，她們跟自己的產檢醫師討論評估後就可預約接種。如果孕婦產檢的診所並非疫苗合約診所，可以請醫師開轉診單，再去衛生所預約施打。

    此外，還沒打疫苗的75歲以上長輩先前可能已經有收到接種通知單，這次因需預約，所以預約成功的長者不須再拿先前的通知單，只要在預約時間帶身份證、健保卡，直接到衛生所或合約醫療院所，經確認身分無誤就可接種。

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    新竹縣政府衛生局局長殷東成說，第1梯次第5類施打對象是居家式＆社區式的日照機構，所以這梯次的接種對象統統都要事先預約接種。（圖由縣府提供）

    新竹縣政府衛生局局長殷東成說，第1梯次第5類施打對象是居家式＆社區式的日照機構，所以這梯次的接種對象統統都要事先預約接種。（圖由縣府提供）

    新竹縣政府衛生局表示，第2梯次除了持續施打保留劑的孕婦必須事前預約，剩下的72歲到74歲長輩只要憑通知單等證件就可以去接種疫苗，不需要事前預約。（圖由縣府提供）

    新竹縣政府衛生局表示，第2梯次除了持續施打保留劑的孕婦必須事前預約，剩下的72歲到74歲長輩只要憑通知單等證件就可以去接種疫苗，不需要事前預約。（圖由縣府提供）

    新竹縣今天武漢肺炎確診病例人數再見「嘉玲」。（圖由縣府提供）

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