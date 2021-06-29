485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看

疫苗施打對象與順序。（本報製表）

2021/06/29 10:10

首次上稿 06/08 16:34

更新時間 06/29 10:10（新增自購的41萬劑莫德納疫苗6/30運抵）

〔即時中心／綜合報導〕台灣目前取得485.6萬劑進口疫苗，原先開放施打疫苗對象為第1類至第4類、第5類之「住宿型長照機構住民及其照護者」、「洗腎患者」及第6類「75歲以上長者」及「孕婦」，中央流行疫情指揮中心後於6/22公布疫苗接種最新措施，7/1起擴大到第8類（65歲至74歲長者），另新增「國家基礎設施及高風險接種人員」等專案人員，包括第一線處理大體之工作人員、媒體工作者、北北基桃傳統市場人員等。

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中央流行疫情指揮中心6/26表示，目前進口國內之274萬劑莫德納疫苗將陸續完成檢驗封緘，預計7/1起陸續配送至地方政府衛生局及指定醫療院所，並開放第1類至第8類對象接種。第一階段預計分配各地方政府衛生局約106萬劑，分兩梯次配送，第一梯次配送約64.3萬劑，預計於7/1起陸續配達，第二梯次配送約41.8萬劑，預計7/8起陸續配達。

另6/25指揮中心宣布，即日起各醫療院所可以將每天最後一瓶疫苗殘劑開放給目前序列外的人員施打，目前由民眾自行跟醫療院所登記，也就是說，只要年滿18歲的我國公民即日起有機會可以接種疫苗。

中央流行疫情指揮中心提醒，接種疫苗要帶身分證件或健保卡，也不限其居住地或戶籍地，都可就近完成接種作業。本報彙整相關資訊如下︰

10大類對象及優先順序：

1、醫療院所執業醫事人員（52.8萬人）

2、中央及地方政府防疫人員（16.6萬人）

3、高接觸風險第一線工作人員（6.1萬人）

4、因特殊情形必須出國者（0.2萬人）

5、機構及社福照護照顧者與受照顧者（46.7萬人）

6、75歲以上長者（150萬人）、孕婦（18萬人）

7、維持國家安全及社會機能正常運作人員（86萬人）

8、65-74歲長者（198.5萬人）

9、19-64歲具易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病（387.5萬人）

10、50-64歲以上成人（530萬人）

從6/9至6/22，指揮中心根據分類調整施打順序如下︰

6/9微調優先接種順序 75歲以上長者列入第6類

指揮中心6/9微調優先接種順序，將「維持機構及社福照護系統運作」及「75歲以上長者」分別列於第5類及第6類對象，並將「經各主管機關認定之關鍵設施工作人員」、「運輸及倉儲業者」、「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入第7類「維持國家安全及社會機能正常運作」對象。

6/20決定孕婦納入第6類優先接種對象

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家6/20開會，考量孕婦為感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡之族群，為保障懷孕婦女及胎兒健康，建議孕婦應接種疫苗並納入第6類優先接種對象；莫德納疫苗開放第1類至第3類人員及孕婦接種，建議孕婦接種前應與醫師就風險效益評估後，擇適合廠牌接種。

6/22宣布「國家基礎設施及高風險接種人員」等專案

以下人員列入第7類︰考試工作人員、幼兒園或國小安親班教育人員、軍人/國安文職人員、各類批發市場工第一線作人員、國家關鍵設施必要工作人員（台鐵、高鐵、油氣水電、通訊）、媒體第一線探訪工作人員、全國第一線郵務處理人員、北北基桃計程車及外送員、國道客運和貨運司機、北北基桃傳統市場合法攤商及賣場收銀人員、維持科學園區運作防疫工作人員、托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母、戶役政系統機房人員等。

以下人員列入第2類︰第一線處理大體之工作人員

以下人員列入第5類︰矯正機關（構）之工作人員

4/12到5/9間打第一劑疫苗者，6/23起可接種第二劑疫苗

已接種第一劑AZ疫苗者，請於間隔10至12週後完成第二劑接種；指揮中心將於6/23再就4/12到5/9前已接種第一劑之人數進行疫苗配發，使民眾完成第二劑接種。

6/25起開放殘劑施打

指揮中心宣布，6/25起各醫療院所可以將每天最後一瓶疫苗殘劑開放給目前序列外的人員施打，目前由民眾自行跟醫療院所登記，也就是說，只要年滿18歲的我國公民即日起有機會可以接種疫苗。

莫德納疫苗7/1起配發106萬劑 開放一至八類對象接種

中央流行疫情指揮中心表示，目前進口國內之274萬劑莫德納疫苗將陸續完成檢驗封緘，預計於7月1日起，陸續配送至地方政府衛生局及指定醫療院所，並開放第一類至第八類對象接種。第一階段106萬劑分兩梯次配送，第一梯次配送約64.3萬劑，預計於7月1日陸續配達，第二梯次配送約41.8萬劑，預計7月8日陸續配達。

各批疫苗抵台概況

3月︰AZ藥廠訂購的11.7萬劑AZ疫苗

4月︰COVAX（疫苗全球取得機制）配發第一批19.9萬劑AZ疫苗

5月︰COVAX第二批配發的41萬劑AZ疫苗；向藥廠訂購的15萬劑莫德納疫苗；日本捐贈的124萬劑AZ疫苗

6/18︰第二批24萬劑莫德納疫苗

6/20︰美國贈送的250萬劑莫德納疫苗

6/22：立陶宛將捐2萬劑AZ疫苗，預計9月抵台

6/25：日本外相宣布將再提供台灣100萬劑AZ疫苗，預計最慢7月中旬前送

6/28：台灣自購的莫德納疫苗第三批41萬劑將在6/30下午運抵

預約管道及方式

１、至各醫院網站掛號COVID-19疫苗門診，不符合資格者掛號，電腦將不受理掛號。（此一管道預約流程，請見附圖）

２、行政院政務委員唐鳳規劃以手機、電腦（健保快易通APP）、4大超商和藥局皆可進行預約，制度類似口罩實名制，需在1週前完成登記，於系統內查看附近施打據點是否可接種，完成後會領到接種紀錄卡，健保卡會以貼紙註記。

可以到哪裡接種

1、現階段疫苗主要提供第一優先的醫護人員接種，所以接種地點以醫院為主，未來大量施打疫苗，將有300間醫院、200間衛生所、800間診所，提供疫苗施打服務

2、接種站和外展服務分為3類：1.六都等不同縣市根據規模於社區設點。2.在機關、企業、軍營設點，1000人以上就可媒合醫療院所接種。3.利用假日期間，於棒球場或體育館設點施打疫苗。

可查閱各縣市COVID-19疫苗接種院所，各縣市COVID-19疫苗接種院所、就近施打疫苗。

如何認定接種者身分符合該階段開放接種對象

無法確認自己為何類施打順序者，可透過健保卡查詢及檢附相關證明文件，確認是否符合公布之接種身分。

2劑疫苗的接種間隔時間要多久

以目前台灣到貨的疫苗而言，AZ疫苗2劑接種需要間隔8週以上，莫德納疫苗2劑間隔則需至少28天以上。

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疫苗預約方式。（指揮中心提供）

跟醫院預約施打疫苗流程及注意事項。（指揮中心提供）

7月1日起接種對象擴大。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心6月22日公布武漢肺炎疫苗接種最新措施，7月1日起擴大到第8類（65歲至74歲長者），另新增「國家基礎設施及高風險接種人員」等專案人員，包括第一線處理大體之工作人員、媒體工作者、北北基桃傳統市場人員等。（指揮中心提供）

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