為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆防疫有書香 讀者選書市府「借6送2」 郵局還免費送到家

    基隆市政府與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香、借6送2」服務，文化局提供書籍借閱，郵局提供免費配送，共有150個名額提供市民上網申請。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香、借6送2」服務，文化局提供書籍借閱，郵局提供免費配送，共有150個名額提供市民上網申請。（圖為基隆市政府提供）

    2021/06/28 23:28

    〔記者俞肇福／基隆報導〕全國疫情進入三級警戒，為了紓解民眾無法到圖書館借書只能上網看電子書的苦惱，基隆市長林右昌今天宣布好消息，基隆市政府與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香、借6送2」服務，文化局提供書籍借閱，郵局提供免費配送，共有150個名額提供市民上網申請，線上申請若超過150人申請，將採電腦抽籤決定。

    林右昌表示，基隆市文化局跟基隆郵局合作把防疫書箱送到市民家戶，市政府出書，基隆郵局負責郵資免費，幫大家送到家。這次書香計畫是「借6送2」，書箱中共包含6冊精選好書，除4冊基隆市公共圖書館典藏精選好書外，還特別贈送2冊大基隆歷史場景再現整合計畫專書，讓民眾可留下收藏。

    文化局表示，借6冊只要還4本館藏書籍，其餘沒有條碼的2冊相贈，讓愛書的朋友除藉由書香計畫重拾閱讀圖書館館藏書籍外，還可在閱讀大基隆計畫出版品時，更加了解基隆的歷史與人文故事。

    文化局長陳靜萍提到，自明天（29日）上午9時起至30日晚間21時，凡持有基隆市公共圖書館借閱證的民眾，可以在市長臉書粉絲專頁、基隆市公共圖書館、基隆市文化局官網、文化局粉絲專頁，透過網路申請表單填寫個人基本資料以及閱讀喜好的種類，後續將根據表單內容打包精選館藏圖書以及隨機贈送的大基隆歷史的專書，7月3日起陸續寄送至填寫的宅配地址。

    文化局補充，基隆書箱閱讀完館藏後，可以就近在公共圖書館10處還書箱歸還即可。由於資源有限，配送地址僅限基隆市，且每一地址僅限申請1次，申請數量若超過150名，將以線上抽籤方式抽出150名讀者。

    基隆市政府與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香、借6送2」服務，文化局提供書籍借閱，郵局提供免費配送，共有150個名額提供市民上網申請。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香、借6送2」服務，文化局提供書籍借閱，郵局提供免費配送，共有150個名額提供市民上網申請。（圖為基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    三級防疫警戒至今高雄共舉報7080人 96件到市場、打麻將不戴口罩
    2021/06/28 23:22

    三級防疫警戒至今高雄共舉報7080人 96件到市場、打麻將不戴口罩
    枋寮醫院門急診再停兩天 今全院篩檢332人 已196人PCR陰性
    2021/06/28 23:16

    枋寮醫院門急診再停兩天 今全院篩檢332人 已196人PCR陰性

    小額就能投資 小型電子期貨6/28上市
    台中將獲配6萬多劑莫德納疫苗 施打對象及時間近日公布
    2021/06/28 23:11

    台中將獲配6萬多劑莫德納疫苗 施打對象及時間近日公布
    武漢肺炎》若60歲以上全面接種疫苗 柯文哲：可一定程度解封
    2021/06/28 23:01

    武漢肺炎》若60歲以上全面接種疫苗 柯文哲：可一定程度解封

    老牌「新生活鮮羊奶」終於在全聯上架了！
    借書逾期了63年 女教授終於決定還給圖書館
    2021/03/21 00:04

    借書逾期了63年 女教授終於決定還給圖書館
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/28 09:24

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 00:28

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/28 16:56

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/28 14:23

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播