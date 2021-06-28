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    三級防疫警戒至今高雄共舉報7080人 96件到市場、打麻將不戴口罩

    三級防疫警戒至今高雄共舉報7080人，96件到市場、打麻將不戴口罩。（記者黃良傑翻攝）

    三級防疫警戒至今高雄共舉報7080人，96件到市場、打麻將不戴口罩。（記者黃良傑翻攝）

    2021/06/28 23:22

    〔記者黃良傑／高雄報導〕三級防疫警戒標準延至7月12日，加上印度Delta變種病毒株傳入國內，高雄市警局每日舉發民眾未戴口罩，以及取締違規群聚力道全面拉升，統計5月19日市長陳其邁宣布準三級警戒至今，全市共舉報7080件未戴口罩，室內5人以上、室外10人以上聚會，以及室內非必要的違規群聚共61件370人。

    高市警局指出，7080件被舉報未戴口罩案中，有96件因到市場未戴口罩，還有多達33件室內打麻將群聚，違規打麻將的民眾也多數未戴口罩，容易形成疫情破口，警方加強防堵，此外，破解人與人間連結的傳染鍵，也是警方不敢放鬆的重點，第一線查緝性交易的員警，希望市警局能提供家庭式快篩劑，以免遇上確診的應召女。

    員警呼應高雄疫情指揮中心指示，全力查緝應召性交易，避免黑數確診者繼續進行人與人的連結，不過，因妨害風化並不符合收押程度，經常演變成「捉放曹」，應召女最後放回又進入社區，沒有普篩，恐再回社區，一旦是確診者，恐怖會成為防疫破口。

    高市短短1個多月，警方共舉報民眾未戴口罩7080件，其中，在易生群聚情況的市場舉發未戴口罩有96件，室內打麻將聚會有33件，顯見民眾仍輕忽做好個人防疫的社會責任，高市警方仍將持續採取嚴格執法的必要手段，以警惕每一位民眾善盡一份防疫責任。

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