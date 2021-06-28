武漢肺炎》若60歲以上全面接種疫苗 柯文哲：可一定程度解封

柯文哲認為，60歲以下染疫的死亡率很低，尤其50歲以下染疫亡屬於特例，因此若未來60歲以上全部完成疫苗接種，「一定程度的解封不是不可以。」（本報合成）

2021/06/28 23:01

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市群聚疫情延燒，議員質疑市府未公布疫調足跡釀破口；市長柯文哲今反駁，稱當前疫情公布足跡只會造成「假象安全感」，必須要以身邊都可能有感染源的心態防疫、提高警覺，而目前北市針對高齡者、難管控對象優先打疫苗，未來若60歲以上全面接種，「一定程度的解封不是不可以。」

柯文哲今主持北市防疫記者會時表示，去年台灣防疫採取邊境管制，將疫情擋在國境之外，如今疫情爆發，必須要抱持著身邊都可能有感染源的心態，當前再公布足跡已無意義，只會造成「假象安全感」，在北市清零計畫完成前都應提高警覺。

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柯文哲說，北市打疫苗採兩個方向，一是按照年紀逐步往下打，因長輩死亡率高須優先，另外是針對人員複雜、流動性高、須耗費很大行政成本的對象，例如批發市場、街友等優先。

柯文哲認為，60歲以下染疫的死亡率很低，尤其50歲以下染疫亡屬於特例，因此若未來60歲以上全部完成疫苗接種，「一定程度的解封不是不可以。」

至於北市有2人曾與疑似感染印度變種病毒確診者接觸，雖PCR採檢皆為陰性，但柯文哲說，PCR陰性有三種可能，一是未感染、二是已被感染但尚在潛伏期、三是雖染疫但已康復，病毒量低甚至消失，因此要持續觀察至隔離期滿的7月4日。

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台北市長柯文哲指出，目前北市針對高齡者、難管控對象優先打疫苗，未來若60歲以上全面接種，「一定程度的解封不是不可以。」（北市府提供）

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