台中將獲配6萬多劑莫德納疫苗 施打對象及時間近日公布

中央將於７月１日分配６萬多劑美贈的莫德納疫苗給台中市政府，施打對象，待市長盧秀燕宣佈（記者蘇金鳳攝）

2021/06/28 23:11

首次上稿 19:41

更新時間 23:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國所贈武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）莫德納疫苗中央將分配給地方政府，台中市衛生局長曾梓展表示，台中市預計7月1日獲中央配發約6萬多劑，預計7月2日部份專責醫院開始施打，7月3日擴大施打，施打站更由112處增至440處，至於施打的對象及施打明確時間，為避免民眾搞混，會在1、2天後由市長盧秀燕公佈。

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此外，台中市除了快打站及衛生所可打殘劑，市府規劃醫療院所將可打殘劑，衛生局長曾梓展表示，莫德納疫苗來了後，會開放給中市醫療院、包括診所施打殘劑，已訂了指引，施打前兩天，在衛生局網站及合約院所的網站會公告預約跟施打時間及日期，施打前一天的登記方式，衛生局尊重各醫療所，但在預約告一段，就要公告預約排序的名字。

曾梓展表示，美國贈送的莫德納一瓶可打14人，市府規定預約滿10人開一瓶，原則殘劑最多4至5劑，每日限10人來預約，施打後醫療院所要公佈名冊，並送衛生局備查。

曾梓展表示，中央將於7月1日將莫德納撥至台中，7月2日部份醫院先施打，7月3日擴大施打，注射站除了現有64個快打站與18專責醫院、30個衛生所，還擴大注射點到306個特約診所與22個地區醫院，總計440個注射點。

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