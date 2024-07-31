桃市龜山國民運動中心 最快2026年完工啟用

龜山國民運動中心完工示意圖。（圖由桃園市政府提供）

2024/07/31 16:24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕原定2020年4月動工的龜山國民運動中心，因爭取不到前瞻基礎建設計畫、工程經費暴增而3度流標，遲未動工引來地方抱怨，桃園市政府體育局將預算提高到7億2000萬元，3月招標、6月決標，終於成功發包並將於下半年動工，最快2年後就能開放民眾使用。

2019年4月間，市府敲定龜山國民運動中心要新建在復興3路、文化2路口旁的華亞段120-1、120-2地號土地，原定隔年4月間動工、總經費約3億3000萬元；後因市府向體育署爭取前瞻基礎建設計畫補助不順利，遲未動工，又因物價上漲、工程經費暴增，體育局去年雖將預算提高到6億元，仍3度流標，引來地方抱怨。

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體育局長許彥輝說，保留6億元經費後，體育局經評估再將經費調增為7億2000萬元，3月間公告招標、6月間順利決標，決標金額約6億6000萬元，其中1億元將由體育署補助，待體育署依行政程序核定後，下半年就會動工，工期705天，最快2026年能完工啟用。

龜山國民運動中心預定新建地上3層、地下1層建物，基地面積近3000坪，將設置室內溫水游泳池、體適能中心、飛輪教室、韻律教室、桌球室、綜合球場等設施。市議員陳雅倫說，龜山區人口成長迅速，卻好不容易才等到專屬的國民運動中心可以使用，讓民眾非常期待；市議員李宗豪則建議，國民運動中心應加入幼兒體適能等設施，讓各年齡的民眾都能開心運動。

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