蘭陽女中傳彈珠槍擊！禮堂四扇玻璃驚見10多發彈孔
2024/08/01 10:16
首次上稿：09:57
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更新時間：10:16
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭蘭陽女中校園傳遭空氣槍擊破玻璃，禮堂4扇玻璃驚見10多發彈孔，現場也留下彈丸，民眾上月30日下午發現後，緊急通報校方及警方。校方今早回應，警方到場鑑識，初判為彈珠空氣槍，已受理偵辦調查釐清案情。
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蘭陽女中大禮堂趁著暑期整修，不時有工人進出，30日有民眾發現靠近健康路的玻璃破裂，疑似有多發彈孔痕跡後協助報案，警方獲報當天下午前往採證，初判為彈珠空氣槍，彈孔約10多發。
蘭陽女中學務主任林冠宏今早受訪時表示，彈孔位置位於整修中的禮堂，靠近健康路側窗口，平時鮮少有師生經過，上月30日接到民眾通知，稱禮堂玻璃遭槍擊破，才知道此事，因附近無監視器，至於何時被打破尚待調查。
校方表示，目前暑輔學生近400人，學校平時與社區鄰里互動緊密，居民都會互相守望，經查近期學校及學生，均無與外界發生糾紛，判斷玻璃彈孔一事，應是單純事件，也會加強巡視，確保師生安全。
警方調查，目前發現彈孔10多發，也在現場找到彈丸，初判是持空氣槍，詳細案情尚待釐清。