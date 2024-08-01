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蘭陽女中傳彈珠槍擊！禮堂四扇玻璃驚見10多發彈孔

蘭陽女中大禮堂趁著暑期整修，不時有工人進出，7月30日有民眾發現靠近健康路的玻璃破裂，疑似有多發彈孔痕跡後協助報案。（記者王峻祺攝）

蘭陽女中大禮堂趁著暑期整修，不時有工人進出，7月30日有民眾發現靠近健康路的玻璃破裂，疑似有多發彈孔痕跡後協助報案。（記者王峻祺攝）

2024/08/01 10:16

首次上稿：09:57
更新時間：10:16

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭蘭陽女中校園傳遭空氣槍擊破玻璃，禮堂4扇玻璃驚見10多發彈孔，現場也留下彈丸，民眾上月30日下午發現後，緊急通報校方及警方。校方今早回應，警方到場鑑識，初判為彈珠空氣槍，已受理偵辦調查釐清案情。

蘭陽女中大禮堂趁著暑期整修，不時有工人進出，30日有民眾發現靠近健康路的玻璃破裂，疑似有多發彈孔痕跡後協助報案，警方獲報當天下午前往採證，初判為彈珠空氣槍，彈孔約10多發。

蘭陽女中學務主任林冠宏今早受訪時表示，彈孔位置位於整修中的禮堂，靠近健康路側窗口，平時鮮少有師生經過，上月30日接到民眾通知，稱禮堂玻璃遭槍擊破，才知道此事，因附近無監視器，至於何時被打破尚待調查。

校方表示，目前暑輔學生近400人，學校平時與社區鄰里互動緊密，居民都會互相守望，經查近期學校及學生，均無與外界發生糾紛，判斷玻璃彈孔一事，應是單純事件，也會加強巡視，確保師生安全。

警方調查，目前發現彈孔10多發，也在現場找到彈丸，初判是持空氣槍，詳細案情尚待釐清。

蘭陽女中大禮堂靠近健康路側的玻璃，被彈珠槍射擊打破。（記者王峻祺攝）

蘭陽女中大禮堂靠近健康路側的玻璃，被彈珠槍射擊打破。（記者王峻祺攝）

蘭陽女中傳槍擊，禮堂四扇玻璃驚見10多發彈孔。（記者王峻祺攝）

蘭陽女中傳槍擊，禮堂四扇玻璃驚見10多發彈孔。（記者王峻祺攝）

安全玻璃碎片散落大禮堂廁所。（記者王峻祺攝）

安全玻璃碎片散落大禮堂廁所。（記者王峻祺攝）

彈孔疑似是由內往外射痕跡。（記者王峻祺攝）

彈孔疑似是由內往外射痕跡。（記者王峻祺攝）

宜蘭蘭陽女中傳槍擊，禮堂四扇玻璃驚見10多發彈孔，民眾30日下午發現後緊急通報校方及警方。（記者王峻祺攝）

宜蘭蘭陽女中傳槍擊，禮堂四扇玻璃驚見10多發彈孔，民眾30日下午發現後緊急通報校方及警方。（記者王峻祺攝）

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