幼兒園案教育局獲報24起 簡舒培：北市府竟只認定8案性侵

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

2024/08/01 09:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅疑性侵幼童案件延燒，民進黨台北市議員簡舒培再爆，檢察官查出超過20名受害孩童和600多部私密影片，但市府竟只認定8孩童被性侵害行為屬實。

她表示，蔣萬安聲稱第一時間就啟動調查，結果居然是第一時間召開認定委員會，告訴受害者家屬「證據尚不足認定」；且市府精進報告處處企圖卸責，完全不敢提此事，檢討根本是空話。

請繼續往下閱讀...

簡舒培指出，依《教保服務人員條例》規定，幼兒園如發生性侵害或不當對待行為，各縣市教育局應成立認定委員會進行調查，若認定屬實，依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》作成裁處決議，包括罰鍰、解聘、終身或1年至4年不得聘任、公布行為人姓名及教保服務機構名稱、廢止教保服務機構之設立許可等，且調查期間應將行為人暫時停聘、停職或停止契約執行。

簡舒培調查發現，教育局在2022年7/1獲報首起案件，當時柯市府沒任何行政調查就結案，蔣萬安上任後，2023年7/12該幼兒園再次通報性侵案，教育局啟動認定機制進行調查，隨後在7/25至9/6接獲通報達24案，認定委員會在8/24、9/8、11/2、今年2/27召開四次會議，其中去年9/8認定委員會議審議17案，認定8案性侵害行為屬實，其餘9案無法認定有性侵害或性騷擾行為；11/2審議7案全無法認定。

簡舒培質疑，檢察官明明認為有20多件個案，為何委員會都不認定，且她還發現認定委員會家長代表僅1席，家長的聲音難以被聽見，但根據《教保條例》第33條規定，認定委員會組成應包括主管機關代表、具兒童保護意識之教保與兒童福利團體、教保服務人員團體、其他服務人員、家長團體代表及相關領域學者專家。

簡舒培也批評，蔣市府提出的精進報告卸責意圖明顯，包括以「過去缺乏針對調查人員之性侵害事件調查培訓，亦欠缺標準化調查程序，致111年通報性侵害之調查無法到位」、「112年調查事宜改由教育局主責，教保人員違法事件調查案件劇增，調查專責人員不足且專業知能亦亟待提升」，整段話不僅幫蔣市府護航，甚至還試圖美化柯市府根本沒啟動調查的過失。

簡舒培痛批，蔣萬安以為鞠躬道歉，稱「承擔一切」、「深刻檢討」，就能挽回此案的失能失職，但這份精進報告的內容，只敢針對被輿論狂燒的幾個爭議做出檢討，卻沒將整起案件攤開，針對每個處理過程徹底檢討，若有心檢討，應要對市府提出這樣一篇敷衍了事的精進報告感到憤怒，因有一堆問題卻掩耳盜鈴，以為沒寫就沒人知道，用拙劣的手法掩蓋錯誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法