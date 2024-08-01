幼園性侵案只認定8案？蔣萬安：司法調查完成會做相對處置

台北市長蔣萬安感謝關渡宮捐贈消防雲梯車。（台北市政府提供）

2024/08/01 12:08

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〔記者何玉華／台北報導〕台北市幼兒園幼童遭性侵案，民進黨台北市議員簡舒培指出，檢方查出超過20名受害孩童和600多部私密影片，但市府只認定8名孩童被性侵害行為屬實，質疑台北市長蔣萬安聲稱的第一時間啟動調查，竟是召開認定委員會告訴受害者家屬「證據尚不足認定」；蔣萬安今受訪表示，行政調查先行，司法調查完成後，若有其他的受害者，會做相對應的處置。

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對於簡舒培的質疑，蔣萬安今天早上出席關渡宮捐贈消防雲梯車活動前受訪，他表示，去年7月開始，就已經讓行政調查不只是跟司法調查並行，甚至可以先行。行政調查透過調查小組以及認定委員會，調查小組的成員都是外部委員，包含有性平、法律各領域的專家學者，以嚴謹且公正的程序來進行調查，然後認定委員會再召開4次會議進行最後認定。

蔣萬安說，行政調查先做了相關的認定，司法調查如果完成之後，認定有其他的受害者，市府會做相對應的處置；也很希望檢調在過程當中，可以提供相關資料，讓市府更及時的掌握，而且可以對可能的受害者進行各項的諮詢、輔導、協助。

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