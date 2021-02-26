賴清德做的「不漏氣椪餅」 成鎮店之寶不能吃也買不到

副總統賴清德於春節期間到訪府城百年老店舊來發餅舖，在自己親製的椪餅題字「牛」、「平安」。（擷自賴清德Line影片）

2021/02/26 10:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕副總統賴清德春節期間拜訪府城百年老店舊來發餅舖，親手製作「不漏氣的椪餅」，粉絲網友敲碗問「好想買」、「好想吃」、「哪個幸運兒吃到『賴式椪餅』」，答案是不能吃也不能買，他親手做的唯二椪餅，現在成為餅舖展售櫥窗的「鎮店之寶」。

賴清德在春節期間由立委林俊憲等人陪同到訪舊來發，跟在師傅旁學做椪餅，向大家解密椪餅為何會澎起來？他打趣說要做「不漏氣的椪餅」，餅團原型送進烤箱烤出來後，果然「膨起來」成型。他在2個椪餅上各題字「牛」、「平安」，並表示台灣雖然受疫情影響，但在大家團結努力下抗疫成功，祝福大家牛年平安、牛年行大運。

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這段祝福影片流傳，讓網友粉絲很好奇「不漏氣椪餅 」下落何方？舊來發店家今受訪表示，「不能吃也不能賣」，已經裝框封起來做為「鎮店之寶」。不過，椪餅只能保存1、2年，店家女兒何玟儀開心說，賴副總統已跟他們相約2年後，舊來發創立150周年時會再來親製椪餅。

舊來發創立於1875年，前身是祖輩經營的「生春糖舖」，後來逐漸轉型以製作傳統古早餅為主，現為第4代何錫銘、陳淑芬夫妻經營，並已傳承至第5代何昱翰，全家族一代傳一代，堅持手工製餅、百年流香，守護傳統職人精神。

何錫銘、陳淑芬說，賴副總統第一次做椪餅，從擀麵團餅皮、包餡到題字，全都自己來，第一次做，就能夠成型合起來沒有露饀，真的沒有漏氣！

副總統賴清德在府城百年老店舊來發餅舖親製的「不漏氣椪餅」，店家裝框封存。（記者洪瑞琴攝）

副總統賴清德於春節期間到訪府城百年老店舊來發餅舖，解密椪餅製作過程。（擷自賴清德Line影片）

副總統賴清德（中）春節期間到舊來發餅舖製作碰餅，祝福大家牛年平安行大運。（擷自賴清德Line影片）

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